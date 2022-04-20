北市今啟動「全區居家照護」　關懷中心跨局處協助！虛擬醫院通訊診療

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲19日宣布，20日起全台北市12行政區的確診者啟動居家治療（居家照護）。針對居家照護首日，台北市副市長蔡炳坤表示，目前已有20人進行居家治療，會由12行政區的關懷中心進行居家照護協助，醫療部分則有成立虛擬醫院，可讓民眾透過電話進行診療與送藥等服務。

蔡炳坤20日上午視察台北市區級關懷中心，台北市目前居家照護條件為65歲以下、無慢性病危險等民眾，經過衛生局判斷後會將名單給關懷中心，截至目前信義區已有13人、中正區4人、大同區3人，總計20人；蔡炳坤提及，北市府會於每天晚上9時召開檢討會議，由各區提出執行問題。

▲台北市信義區關懷中心。（圖／記者袁茵攝）

針對12行政區啟動居家照護一事，蔡炳坤說明，居家照護以輕症、無症狀確診者為主，除非有狀況才會做後送，相信里長都已經充分了解區級關懷中心在做什麼，最主要就是生活照顧，包括社會局負責弱勢照護、動保處為動物照護、衛生局的心理諮商、環保局垃圾清運、產發局生活物資、民政局關懷包等。

除了區級關懷中心之外，北市還有成立虛擬醫院，蔡炳坤提及，虛擬醫院有6項任務，分別為健康就醫評估、通訊診療、送藥服務、轉診後送、醫療諮詢和通報安置，其中送藥服務部分，北市已經與藥師公會討論，只要打電話給公會，對方會通知鄰近藥局協助送藥。

另外，關懷包部分，裡面會放上一張紙條，寫有飲食生活、緊急醫療、心理諮詢、垃圾處理等說明，以及乾糧、垃圾袋、溫度計和2支快篩劑。