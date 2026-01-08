美能源部長：「無限期」接管委內瑞拉石油出口　收益由川普掌控

▲美國能源部長萊特（左）：美國將「無限期」接手委內瑞拉石油銷售與出口。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛下台後，外界關注該國龐大的石油資產未來將如何處置。美國總統川普先前宣布，委國臨時政府同意由美方代為管理約三千萬至五千萬桶原油的銷售事宜；美國能源部長萊特7日更進一步指出，美國將「長期、無限期」負責委內瑞拉石油出口與銷售。

▌美方先處理庫存原油 未來持續接手銷售

萊特（Chris Wright）在高盛能源論壇上表示，第一階段將先處理滯留的庫存原油，其後「在可預期的未來，美國將持續無限期銷售委內瑞拉所生產的原油」。

川普自去年12月啟動封鎖措施以來，委內瑞拉已有數百萬桶原油滯留於油輪與儲槽中、無法出口。萊特同時暗示，美方計畫逐步撤銷對委國石油產業的制裁，以利出口恢復。

▌美國提供稀釋劑與零件 協助避免產業崩盤

萊特指出，美國將成為「供應端的一部分」，提供加工重質原油所需的稀釋劑，使油品能符合運輸規範；同時也會逐步開放委國進口設備、零組件與服務，以穩定產量並避免整體產業崩潰。

他表示，要讓產量回到巔峰、突破每日300萬桶，需要鉅額投資與多年時間，「但在短期內，只要投入少量資金與人力，改善現有設施，就能提升數十萬桶的產量。」

▌產能提升存挑戰 臨時政府授權仍待釐清

法新社指出，儘管委內瑞拉石油儲量約占全球五分之一，但因設施老化、政治與市場不穩等因素，短期內要大幅拉高產能仍有難度。

川普日前也在自家平台「Truth Social」稱，美國與委國已達成協議，將出口價值約20億美元的委內瑞拉原油，且收入將由他親自掌控，以確保回饋「美國與委內瑞拉人民」。

至於臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）是否已正式同意交由美方管理石油，以及計畫如何執行、法律依據為何，目前仍有待釐清。

過去十年來，北京逐漸成為委國石油主要買家；若美委最終達成協議，先前滯留的原油將轉往美國煉油廠，而不再輸往中國。