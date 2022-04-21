獨／高層專案督導要求「零確診」　高雄基層警炸鍋：很蠢！





▲高雄市政府警察局傳出會議當中，要求員警「零確診」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市從上週開始，兩間分局接連傳出有員警確診，有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，在21日上午的警局視訊會議當中，有長官指示專案督導，要求警察不能夠確診，目標「零確診」，投訴人表示根本就是「很蠢」的政策；記者向高雄市警察局行政科求證，得到的回應是：「本局希望以各單位同仁零確診為主要防疫目標」。

《東森新媒體ETtoday》接獲投訴，表示高雄市警察局高層長官在21日上午8點半的行政科的防疫視訊會議當中提到：「要求專案督導，要求警察不能夠確診，而且目標是零確診」，投訴人表示：「真是莫名其妙，指示督察室針對防疫措施專業督導，說什麼要同仁零確診，你上級都確診了！才來找基層麻煩」，讓投訴人不禁大酸：「病毒還會挑選職業？想問目標要怎樣零卻診，這個意見政策真的很蠢，而且還要專案督導」。

▲高雄市政府警察局傳出會議當中，要求員警「零確診」，基層反彈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此高雄市警局行政科回應，「因應COVID-19防疫會議，本局希望以各單位同仁零確診為主要防疫目標；倘若同仁有確診情事，應迅速通報，並儘速匡列避免擴散，且不可影響各項正常勤業務運作，以符合民眾期待」。

不過員警確診，就真的不符合民眾期待嗎？高雄市警局在上周就有兩家分局的員警傳出確診，然後鼎金所還因此封鎖，三線一的警官也隔離，高雄市截至目前就發生十多名員警確診，截至目前為止，高雄市民也未曾傳出負面評價，畢竟防疫工作，基層員警都站在第一線，包括疫調、外籍漁工、居隔者的行蹤掌握，之前還有恐怖極樂圈感染源的時候，必須前往娛樂場所稽查是否注射滿3劑疫苗、員工是否快篩，頻繁接觸「高風險場域」，卻要零確診，「沒有掌聲！沒有鼓勵」又要求基層員警零確診，也難怪投訴者會開罵：「很蠢」。