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新北疫調人員忙到哭　侯友宜：我們沒有喊苦喊累的權利

記者蘇晏男／新北報導

新北市今（20日）確診數達822人，市長侯友宜坦言疫情指數型往上升，（疫情）海嘯還沒到。對於有疫調人員處理相關業務而忙到哭，侯友宜表示，他知道第一線同仁非常辛苦，但我們沒有喊苦喊累的權利，市民面對高確診數會惶恐不安，市府團隊更要積極態度去處理疫情，不能懈怠。

侯友宜下午召開新北市防疫記者會，表示今天增822人確診，昨天則新增583人，一天時間快速增加249人，這是指數型上升，（疫情）海嘯還沒到。新北社區篩檢站至今共篩了57萬4567人，昨天篩了3892人，找到81人 等於陽性率2.08％，這周來從0.94％走到2.08％，表示社區感染是指數上升，代表社區有很多隱形傳播鍊。

隨著新北市確診數上升，侯友宜今也喊話中央要優化確診者通報流程。對於疫調人員每天忙相關業務忙到很晚，甚至有人忙到哭，侯友宜表示，所有團隊，包括疫調的衛生所、警察局，在處理居家隔離事務上，他知道同仁非常辛苦，要給他們鼓勵跟加油。

但侯友宜也說，「最重要的，我們沒有喊苦喊累的權利。」新北市民面對這麼大的確診數，會惶恐不安，市府團隊會予以理解、包容，所以更要積極態度去處理疫情，不能懈怠，現在非單一衛生所、警察局或消防局，是市府團隊，不分各局處，來面對疫情海嘯。

侯友宜表示，他知道第一線很苦，所以他今天才在內部會議，鼓勵同仁，要給第一線同仁加油打氣，但外面最辛苦的市民，市府團隊更要照顧好他們，這才是要應盡的本分。

據悉新北市衛生局大概30至40人在處理疫調，請問疫調人員一天得處理多少確診個案？衛生局長陳潤秋表示，新北疫調一直有警察在幫忙，加上衛生局及衛生所人員，譬如昨天500多個個案，疫調都是今天完成，至於要打多少通電話，「我想，就是非常多」。

侯友宜補充說，疫調方面不包括衛生所、區公所相關局處人員，會有1、2千位警察幫忙；現在新北居家隔離、居家照護人數如此的高，他告訴相關單位，現階段要把所有人力投入到第一線支援處理疫情，所以現在的人力比去年清零時的人數多很多。
 

  

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