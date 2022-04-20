台東+21！新北某國小蘭嶼戶外教學　1生確診「107人暫留島上」

▲台東20日新增21例確診。（圖記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣20日新增21名確診者，8位男性13位女性CT值介於12.2~36.99之間。從疫調結果初判，台北活動足跡2例，成功進香團接觸者延伸3例、成功地區活動足跡者12例、前往花慈照顧家人的案29378接觸者1例居隔陰轉陽、1例為4/10參加登山活動因山友確診主動聯繫衛生單位安排採檢也確診還有2例感染待釐清。

另外，有1例確診者為今天中午緊急通報知本溫泉的某基金會社團老師因昨晚有接觸到溫泉國小7位學生（分屬3個班）及東海國中3位學生(分屬2個班)，溫泉國小全校、東海國中2個班級停課至本周五(4/22)，該基金會所屬社團課上課地點則停止課輔10天。

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台東縣政府表示，統計至今天早上縣內已有成功國小3位學生、新港國中3學生1老師、三民國小2位學生確診，加上中午接獲通知有確診者接觸的溫泉國小及東海國中（2班），全縣目前全校停課有3國小1國中、部分班級停課有1國中，分別停課至4／22日星期五，因疫調持續進行中，是否延長停課時間將滾動式檢討另行公告。

▲21例確診者足跡圖。

縣府衛生局表示，日前已經針對樂膳餐廳發出104則細胞簡訊，簡訊內容要求收到的民眾前往醫院進行PCR採檢，請鄉親務必配合。

衛生局補充說明，每一個公共場所足跡狀況不同所發出的細胞簡訊內容亦不相同，請鄉親一定要配合簡訊內容進行篩檢或者是自主健康監測。另外，日前至綠島旅遊的高雄確診案及花蓮一名醫院實習生原列為外縣市確診案，因該個案戶籍在台東，故改列台東確診案。

▲台東公費家用快篩定點診所。

另外，20日還有新北某國小一行108人4／18前往蘭嶼進行戶外教學，其中有一名學生抵達蘭嶼後，收到其教練確診消息，學校緊急採取相關措施，包含住宿一人一室等，且隔（4/19）天即將該名學生送回新北居隔。昨晚傳出該名學生也確診的消息，目前該校107人仍停留在蘭嶼，匡列居隔13位、其他94位為自主健康管理，居隔者已緊急安排PCR採檢中，自主健康管理縣府將會發放家用快篩試劑，縣府已緊急協調希望採取包船的方式將該校師生載回後壁湖。

縣長饒慶鈴表示，成功地區出現的確診者較多，若自覺有風險且出現相關症狀者可前往成功衛生所領取家用快篩試劑檢測，全台疫情不斷升溫，請鄉親做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，保護家人從自己做起。

