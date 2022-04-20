快訊／北市+471例！12行政區全都有確診個案　中山區79例最多

▲北市4/20疫情。（圖／北市府提供，下同，點圖放大）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，20日國內本土新增個案來到2386例，再度突破歷史新高。在台北市部分，今天新增471例，且12行政區全都有確診個案；其中，以中山區79例最多。另外，衛生局提醒，即日起居家確診、居家隔離、居家檢疫者，如有緊急就醫需求以119救護車為原則，以爭取黃金救援時間；非緊急就醫、採檢時，以防疫計程車為原則。

衛生局表示，北市20日新增471例本土及26例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，263名男性，234名女性，本土案例分別居住於中山區79例、士林區58例、大同區49例、大安區48例、北投區各42例、信義區37例、內湖區31例、松山區30例、中正區及文山區各28例、萬華區25例、南港區16例。

衛生局表示，因應北市本土確診個案數急速增加，20日起全面啟動12區級居家照護關懷中心，提供確診者、居隔者、居檢者以家戶為單位全面性照護，民眾有需求可撥打各區關懷專線電話，以提供生活照顧及醫療服務，詳情可上台北市Covid-19專區/台北市居家照護關懷中查詢。

另外，北市自即日起簡化疫調作業程序，確診者疫調匡列居家隔離對象以發病日前2日為範圍，亦不發簡訊及公布確診者足跡。

針對緊急醫療需求，衛生局說，即日起居家確診、居家隔離、居家檢疫者，如有緊急就醫需求以119救護車為原則，以爭取黃金救援時間（輔助方式: 衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往）。

非緊急就醫、採檢時，以防疫計程車為原則（輔助方式: 衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往）；返家隔離（含就醫、採檢後返家）依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家。