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中和2歲童重症搶救　新北：病況罕見「公衛體系已全力做該做的事」

記者蘇晏男／新北報導

新北市中和區一名2歲確診男童（案30977）13日突發重症，但家長向衛生單位求助卻被要求自行送醫；男童入住雙和醫院後，病況不樂觀，家屬痛批相關單位互踢皮球，導致延誤就醫。對此，新北市衛生局長陳潤秋16日表示，該案病況非常罕見，送醫過程中，公衛體系不管是1922、衛生局跟醫院，都全力做他們該做的事情，希望把事情做的更好。

針對中和2歲男童個案，陳潤秋16日下午在記者會上表示，男童4/14上午採檢，下午病情急遽變化，這是非常罕見病況。第一時間新北市府請雙和醫院全面救治，也協調台大強重症專家一同會診，全面給予專業的醫療照護，衛生局也前往關懷，提供家屬需要的協助。

針對男童送醫過程中，陳潤秋表示，中央流行疫情指揮中心指揮官在稍早記者會有回應，這個案整體處理過程中，公衛體系不管是1922、衛生局、119跟醫院，都全力做他們該做的事情，希望把事情做的更好，而家屬非常著急，新北也非常注意到狀況，也全力請醫院在專業上提供照護。

陳時中在中央流行疫情記者會上則透露，該案的救治流程，「我所了解是4/14下午5:42進線、 6:09進到1922，處理是後送新北衛生局，衛生局接到後有聯絡相關醫院，並於6:30跟母親連繫、聯絡119送醫，7:06救護車出車，7:31到院救治。」

陳時中也說，兒童跟成人一樣有急性狀況要處理，流程當然越順利越好，「這裡面也許有要檢討的地方，但地方執行時，也許有其他案件處理中，我們覺得時間上沒有特別延誤的地方。」

▼新北市衛生局長陳潤秋。（資料照／新北市府提供）

▼新北市衛生局長陳潤秋。（圖／新北市府提供）
 

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