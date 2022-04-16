快訊／侯友宜：居家照顧考驗第一線　疫調該簡化、縮小匡列

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，連續兩天確診人數破千人，新北市16日新增434例全台最多，新北市長侯友宜下午在防疫記者會說明，新北市啟動居家照顧計畫，截至昨天晚間為止共有488人經評估後，選擇居家照顧，提醒民眾在「清零」到「共存」階段會遇到磨合期和轉換期，呼籲現在面對確診者越來越多，疫調應該要趕快簡化、縮小匡列，才能專注照顧中重症者和高危險族群。

▲新北市長侯友宜主持防疫記者會。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

為確保醫療量能運行，讓無症狀或輕症病患在家中得到專業醫療照護，新北首創全國推出「居家照護計畫」，14日正式啟動「新北COVID-19居家照護」，代表國內防疫邁入另一個階段。

侯友宜今天下午在防疫記者會上說明，昨天共有488人評估後選擇居家照顧，提醒居家照顧者單獨一人一室、不要離開房間、務必配戴口罩以及觀察自身症狀變化。

侯友宜坦言，居家照顧是第一線所有同仁最大的挑戰，新北市已經運作了一段時間，最重要的是中央和地方要在共同腳步上，注意第一線工作夥伴，大家面對確診者越來越多，疫調應該要趕快簡化、縮小匡列，才能集中目標做好居家照顧、擺在中重症者和高危險族群，「現在目標是轉換的，我們的目標擺在中重症和高危險族群」。

新北衛生局說明，新北今天新增399例新增採檢陽性、35例居隔陰轉陽，其中外縣市相關案81人：基隆相關案3人、北市相關案60人、桃園相關案10人、新竹縣相關案1人、台中市相關案1人、嘉義縣相關案1人、高雄市相關案1人、屏東縣相關案1人，宜蘭相關案3人。

▼新北市衛生局提醒居家照護注意事項。（圖／新北市政府提供，下圖同）