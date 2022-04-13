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大甲媽必經「最有人情味」縣道　深夜在地美食溫暖香客身心胃

▲雲145縣道是大甲媽遶境去返程必經路線，沿途的點心攤提供當地好吃味讓香客吃免驚。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲145縣道是大甲媽遶境去返程必經路線，沿途的點心攤提供當地好吃味讓香客吃免驚。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮進香活動，昨(12)日在嘉義新港奉天宮舉行祝壽大典後開葷，沿途民眾也準備豐盛料理美食款待，一路跟隨媽祖鑾駕的隨香信眾，回程時好好品嘗在地傳統美食小吃；雲145縣道是大甲媽遶境去返程必經路線，沿途的點心攤提供當地好吃味讓香客吃免驚，被信眾譽為最具有人情味美食最豐盛的路段。

台中大甲鎮瀾宮九天八夜繞境進香，去程及回鑾在雲林縣均走在雲145、雲145甲縣道上，隨香信眾讚譽雲林縣是最具有人情味的地方，大甲媽遶境去程全部茹素，雲145縣道全縣居民準備素粽、素包子、素米糕及甜點飲料，讓香客帶著走。

▲雲145縣道是大甲媽遶境去返程必經路線，沿途的點心攤提供當地好吃味讓香客吃免驚。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲嘉義竹崎點心攤陣容龐大，整團約30多人，備有各式飲料與點心，更準備了自己家鄉特產火雞肉、關廟麵、東石鮮蚵粥。（圖／記者蔡佩旻攝）

大甲媽進香團在舉行祝壽大典後，各團隊工作人員、隨香信眾就可開葷，在大甲媽回鑾時再經雲145、雲145甲縣道，元長、土庫、虎尾、西螺等鄉鎮的民眾分送點心攤，消夜、清晨則有蚵仔粥、烤火雞麵、草仔粿、炸雞、關東煮、飯糰。

▲雲145縣道是大甲媽遶境去返程必經路線，沿途的點心攤提供當地好吃味讓香客吃免驚。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲嘉義竹崎點心攤準備蚵仔粥、烤火雞麵與團員自己栽種的竹筍讓大甲媽香客吃到特產美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲145甲、雲145縣道迎大甲媽回鑾第一攤點心攤，是來自嘉義的竹崎點心攤，30多名團員忙煮粥、煮關廟麵大家分工合作，準備來自嘉義火雞肉、東石現撈蚵仔美味小吃，由原木烤火雞的阿賓老闆準備烤火雞肉，太太熬煮東石蚵仔粥，連續17年設美食攤，供給香客吃消夜；而在台南開設塑膠公司的蘇聖哲也已加入該點心團體6年，每年帶來自己種的竹筍與家鄉名產關廟麵，加上烤火雞肉結合成「火雞肉麵」。

▲雲145縣道是大甲媽遶境去返程必經路線，沿途的點心攤提供當地好吃味讓香客吃免驚。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲元長鄉鹿寮村的千歲團點心攤設在元長農會鹿寮分會門口，平常早早就寢的阿公阿嬤在大甲媽香客經過的午夜特地準備熱湯、炒麵免費供應。（圖／記者蔡佩旻攝）

沿145甲縣北上進入元長鄉鹿寮社區，遠遠街道飄來陣陣當歸湯香味，社區10多位6、70歲阿公、阿嬤所組成的千歲團點心攤，每年都會準備中藥當歸湯、生薑，放入素雞、豆輪、豆皮、香菇熬煮，讓香客溫補一下增加體力，在大甲媽去程準備素粽，回鑾提供素當歸湯與素炒麵供香客果腹，陳阿公受訪時說，年復一年已經忘記準備多少年了，忙完就開始期待明年大家再相會。

今日中午過後大甲媽祖鑾轎將進入145縣道西螺鎮從吳厝開始到西螺福興宮路段，沿路也有炒麵、爌肉、雞鴨魚肉等美食，並大擺流水席供香客取餐，展現雲林人的熱情。

▲雲145縣道是大甲媽遶境去返程必經路線，沿途的點心攤提供當地好吃味讓香客吃免驚。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲熱情的陳阿公為香客遞上滿滿當歸香的素肉湯，他說，已經忘了多少年，只知忙完就再期待明年到來。（圖／記者蔡佩旻攝）


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