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太平媽夢示！豪記唱片副總連3年訂麻糬送大甲媽信眾

▲豪記唱片公司副總陳秀雲將麻糬祈福後分享給大甲媽隨香客做點心。（圖／記者李政遠攝）

▲豪記唱片公司副總陳秀雲將麻糬祈福後分享給大甲媽隨香客做點心。（圖／記者李政遠攝）

記者李政遠／雲林報導

台北一位在唱片公司但任副總的陳小姐，三年前其母親在住院期間，夢到西螺福興宮太平媽指示，準備麻糬到廟祈福並將麻糬送給即將起駕的大甲媽香燈腳，帶著在遶境途中果腹充飢，陳小姐聽聞母親訴說夢境之事，照顧住院母無法分身，於請西螺朋友代為訂麻糬送香客食用，其母親病情趨穩健康出院，陳小姐代母感恩媽祖保佑，每年大甲媽進抵達西螺時，在福興宮牌樓下分送麻糬給香客品嘗。

台中大甲鎮瀾宮進香團今(10)日晚間大甲媽鑾轎將駐駕西螺福興宮太平媽祖廟，民眾在沿途設置了許多點心攤，提供素食炸物、桂圓糕、素粽、素餐及止渴飲料等，讓一路跟隨大甲媽祖鑾轎的香燈腳信眾果腹充飢。

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▲豪記唱片公司副總陳秀雲將麻糬祈福後分享給大甲媽隨香客做點心。（圖／記者李政遠攝）

▲豪記唱片公司副總陳秀雲連續三年準備了正莊麻糬，免費給大甲媽隨香信徒做點心。（圖／記者李政遠攝）

在西螺福興宮牌樓下，連續三年準備了2000份西螺在地正莊麻糬，免費給大甲媽隨香信徒做點心，吸引信眾爭相索取，品嘗過的信眾都說麻糬Q嫩好吃，帶著路上非常方便實用，不怕半路餓肚子。

代替母親以麻糬祈福分享給香客的是，豪記唱片公司副總陳秀雲，她說，2020年新冠狀病毒疫情嚴峻，大甲媽南下嘉義新港進香延期，當時母親住院夢見西螺福興宮太平媽要母親趕快準備麻糬，大甲媽即將起駕遶境，將麻糬祈福後分享給大甲媽隨香客做點心，聽聞母親訴說夢境之事，幾天後大甲鎮瀾宮宣布疫情趨緩，媽祖遶境即將起駕。

▲豪記唱片公司副總陳秀雲將麻糬祈福後分享給大甲媽隨香客做點心。（圖／記者李政遠攝）

▲豪記唱片公司副總陳秀雲向太平媽祈福後，才將麻糬分送給大甲媽香客做點心，攜帶在路上食用。（圖／記者李政遠攝）

豪記唱片公司副總陳秀雲說，她立即委託西螺朋友，依照太平媽指示，訂了10箱麻糬，向太平媽祈福後，將麻糬分送給大甲媽香客做點心，攜帶在路上食用，母親也在媽祖庇佑身體恢復健康，於是每年大甲媽進香抵達福興宮駐駕，都會準備2000份麻糬跟大甲媽隨香信眾結緣。

▲豪記唱片公司副總陳秀雲將麻糬祈福後分享給大甲媽隨香客做點心。（圖／記者李政遠攝）

▲品嘗過的信眾都說麻糬Q嫩好吃，帶著路上非常方便實用。（圖／記者李政遠攝）

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