大甲媽遶境駐駕西螺福興宮　流水席吃到飽改發送餐盒

▲台中大甲鎮瀾宮進香團將跨越濁水溪遶境，西螺福興宮提供全天候素食用餐區，為了防疫安全供餐處採用環保餐盒，縮短取餐時間及人擠人情況，減少接觸感染風險。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

大甲鎮瀾宮將於4月8日正式起駕，展開為期9天8夜，長達340多公里的遶境行程，經過台中、彰化、雲林、嘉義共4個縣市；雲林縣西螺福興宮也是大甲鎮瀾宮進香團唯一去程、回鑾，大甲媽鑾轎駐駕廟宇，廟方大擺流水席供數萬隨香信徒吃到飽，今年疫情趨穩，為防疫避免群聚用餐，將提供餐盒供餐。

4月10日台中大甲鎮瀾宮進香團跨越濁水溪，從西螺大橋進入雲林西螺福興宮駐駕，跟隨太甲媽祖一路走過來信衆都又累又餓，西螺福興宮分別在公正路、西螺衛生所旁提供全天候素食用餐區，供隨香信徒及遊客飽餐，以往供信眾自己夾菜吃到飽，為了防疫安全供餐處採用環保餐盒，縮短取餐時間及人擠人情況，減少接觸感染風險，廟方強調，持續供餐讓大家吃到飽，不夠可再領餐盒。

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西螺福興宮董事長楊文鐘指出，西螺鎮內有善心人士和宮廟，提供免費的素粽、炸物、紅龜粿等點心，讓香客帶着走，還有西瓜、礦泉水、飲料等供應，在福興宮後方公園旁，設置素食餐點供應處，一整排素食流水席讓香客免費吃，展現西螺人的熱情。

楊文鐘錶示，雲林縣是最具有人情味的地方，西螺福興宮也是大甲鎮瀾宮進香團唯一去程、回鑾，大甲媽鑾轎駐駕廟宇，兩地有百年深厚的情誼在，福興宮全力以赴進行迎駕事宜，地方各友宮將會一起前往迎接大甲媽進入西螺遶境駐駕。

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