畢業13年國小同學再聚首　備關東煮供大甲媽香客免費吃

▲鹿島和居關東煮-媽祖的塗褲囡仔，在台中鎮瀾宮進香團回鑾時，擺設點心站，準備熱騰騰關東煮讓隨香客在凌晨夜裡補充體力，實現他們的彼此「同心」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

有20位「塗褲囡仔」同班同學，13年前畢業踏出雲林縣土庫國小校門，互相「承諾」、彼此「同心」，因為升學各奔前程，逢年過節也難齊聚一起，大家難忘小時同窗情誼。去年發起鹿島和居媽祖的塗褲囡仔，今年相約再聚首，在台中鎮瀾宮進香團回鑾時擺設點心站，準備熱騰騰關東煮讓隨香客在凌晨夜裡補充體力，實現他們的彼此「同心」。

畢業後同窗要再聚首，是件很難的事，這群畢業於土庫國小的同班同學今年25歲，已在各行業工作或創業，10多年來大家都有互相聯繫，也難忘當年互相「承諾」、彼此「同心」，在返鄉創業開關東煮店的劉心渝、許宏淇兩人提議發起下，在145甲縣道土庫段擺設點心站，同學齊聚再敘情誼，大家分工合作在暗夜中，準備熱騰騰的關東煮，熱情招呼香客，除了米血、黑輪、貢丸外，要不要加麵，吸引許多過往香客，在凌晨深夜品嘗關東煮休憩一下，再繼續返程。

▲鹿島和居-媽祖的塗褲囡仔，熱情招呼過往的大甲媽香客，一碗碗關東煮在深夜暖上心頭。（圖／記者蔡佩旻攝）



開鹿島和居關東煮的劉欣渝表示，2021年「承諾」是我們擺設點心站的第一年，大家互相幫忙的畫面一點一滴、一景一幕，至今仍縈繞心頭、依然感動與震撼，劉欣渝、許宏淇說，今年的「同心」是擺設點心站的第二年，心裡也都知道這樣的付出並不會實質上獲得什麼，就像許願，從來不會在吹完蠟燭後就實現，但每一次雙手合十低頭祝禱的時候，好像就能離心願近一點點，祈願同窗情誼用繫，年年聚首再一起，為大家媽信徒服務。

▲劉欣渝（左）表示，2021年「承諾」是擺設點心站的第一年，大家互相幫忙的畫面一點一滴、一景一幕，至今仍縈繞心頭、依然感動與震撼。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲他們在145甲縣道土庫段擺設點心站，同學齊聚再敘情誼，大家分工合作在暗夜中，準備熱騰騰的關東煮，熱情招呼香客。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲貼心的他們還募得心植妍生技公司的洗髮精，送給需要的香客 。（圖／記者蔡佩旻攝）

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