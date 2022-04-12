快訊／雲林縣開第一槍！宣布不跟進中央「新停課標準」：風險太大

▲雲林縣長張麗善宣布，不跟進教育部12日最新公告「以班為單位」的停課標準。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者柯沛辰、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣開第一槍，宣布不跟進教育部12日最新公告的停課標準。縣長張麗善表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，承受風險太大，雲林縣將維持現行的停課標準，不跟進中央，但針對12歲以上學生，雲林縣將遵照教育部最新公告。

張麗善強調，恢復正常生活是大家共同的期望，但面對疫情的再度升溫，真的是大意不得，尤其這一波確診的個案都曾施打疫苗，所以皆未出現重症，然而12歲以下學童沒有打疫苗，「身為雲林大家長，我不得不採取較嚴格的措施，讓家長能夠放心安心，也希望教育部見諒。」

教育部長潘文忠12日宣布放寬停課標準，高中以下全校1/3以上班級確診或全校10班以上暫停實體課程10天。但因12歲以下孩童不得施打疫苗，處在高風險環境，因此引發許多學童家長不滿，甚至留言灌爆教育部粉專「別人的孩子死不完嗎？」

雲林縣最新停課標準說明：

因應教育部今日公告學生停課標準，引起民眾的反對意見，本縣考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，本縣停課標準修正如下：



一、12歲以下國小及幼兒園學生因未施打疫苗，建議依下列標準辦理停課：



（一）預防性停課：1班有1位師生被匡列居家隔離，該班預防性停課1 -3天；1校有2位以上師生被匡列居家隔離，該校預防性停課1-3天，若採驗結果陰性，即可復課。



（二）學校有師生確診，比照教育部之前高級中等以下學校停課標準：1 班有 1 位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天。1 校有 2 位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天。1 鄉鎮市區有3分之 1 學校全校停課，該鄉鎮市國小全部停課。



二、12歲以上國中及高中學生因已施打疫苗，則依照教育部今日公告之停課標準辦理。

教育部公布最新停課標準（中央）：