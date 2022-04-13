雲嘉交界崙子橋年底改建　大甲媽信徒擔心明年遶境受阻

記者李政遠／雲林報導

台中大甲媽祖每年南下嘉義新港奉天宮遶境，必經雲、嘉交界的崙子大橋進入新港，大批信眾萬頭鑽動恭迎媽祖鑾駕蒞臨；因橋齡逾40年老舊太窄不符需求，斥資9億8121萬元，預計年底動工改建拓寬，大甲媽信眾擔心明年媽祖遶境通行受阻改變路線；雲林縣政府工務處表示，改建期間舊橋不會拆除，依然可通行。

▲崙子大橋位於元長鄉縣道145甲線，橫跨北港溪，為雲林縣縣與嘉義縣新港鄉重要橋梁之一，也是台中大甲鎮瀾宮遶境進香團，進入新港奉天宮必經橋樑。（圖／記者李政遠翻攝）

崙子大橋位於元長鄉縣道145甲線，橫跨北港溪，為雲林縣縣與嘉義縣新港鄉重要橋樑之一，也是台中大甲鎮瀾宮遶境進香團，進入新港奉天宮必經橋梁，嘉義新港奉天宮及各界都會在橋南端舉行盛大接駕典禮，今年大甲媽遶境回鑾後，崙子大橋將在11月動工改建，預計在2025年3月完工，屆時將以全新的大橋迎接大甲媽祖通行。

▲崙子大橋橫跨北港溪全長530公尺含引道共774公尺，是台中大甲鎮瀾宮遶境進香團，進入新港奉天宮必經橋樑。（圖／雲林背包客提供）

許多關心大甲媽信眾擔心崙子大橋拓寬改建工程長達2年多，擔心舊橋拆除，影響未來大甲媽遶境通行受阻改道。雲林縣工務處長汪令堯表示，施工期間為避免影響兩岸交通，擬在舊橋兩側蓋新橋，等新橋通車後，再拆舊橋墊高重建，不會影響來年的大甲媽遶境通行。

▲嘉義新港奉天宮及各界都會在橋南端舉行盛大駕駕典禮。（圖／雲林背包客提供）

崙子大橋全長530公尺，含引道共774公尺，於1981年完工啟用迄今逾40年，橋身構件已有老舊現象，且橋面寬度僅7公尺、單向只有1個車道，經常發生交通事故，橋梁底部已低於北港溪治理計畫高程，有影響通洪斷面之虞。

雲林縣政府在中央補助下，已先行辦理崙子大橋改建拓寬可行性評估與規畫，預計拓寬至19公尺，單向有1快1慢車道及人行道、自行車道，可有效紓解交通現況。另也配合北港溪治理計畫提高梁底高程。

▲雲林的部落客昨午夜為大甲媽2022遶境，最後一次經過崙子橋紀錄。（圖／雲林背包客提供）

崙子大橋改建拓寬總經費9億8121萬元，公路總局補助4億7412萬5000元，水利署後續補助3億2485萬6000元，雲林縣政府配合1億8133萬2000元，嘉義縣政府配合89萬7000元，雲林縣政府已提墊付案送雲林縣議會下次定期會審查，墊付案獲通過後，預計在今年11月動工改建。

▲雲林的部落客昨午夜為大甲媽2022遶境，最後一次經過崙子橋紀錄。（圖／雲林背包客提供）



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