雲林縣啟動健康管理系統平台　鼓勵民眾量測維護自身健康

▲「健康管理系統平台」，由衛生所為鄉親量測身高、體重及腰圍，再依照數據提供關懷追蹤或轉介等服，照護鄉親的健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022雲林全民健康運動年縣府推出「健康管理系統平台」，由衛生所為鄉親量測身高、體重及腰圍，再依照數據提供關懷追蹤或轉介等服，照護鄉親的健康；今(13)日正式啟動，由縣長張麗善率先進行量測，鼓勵18歲以上民眾踴躍參與，前1萬名量測者可獲得100元超商商品卡，還可再抽Switch、Apple Watch等大獎。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣內主要死亡原因前五名依序為惡性腫瘤、心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎、糖尿病、腦血管疾病，均與健康生活型態有關。要維持良好的健康生活型態，除了遠離不良成癮物質外，更需要從促進身體活動及均衡飲食做起，因此雲林縣啟動健康管理系統平台，希望藉由專業服務守護民眾健康。

▲縣長張麗善率先進行量測，鼓勵18歲以上民眾踴躍參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說明，即日起縣內20鄉鎮市衛生所都有安排時段為鄉親量測身高、體重及腰圍，一旦發現超過標準會立即給予關懷輔導甚至轉介，並透過衛教宣導協助民眾從飲食、運動、睡眠等改善健康；今年全民健康運動年縣府，陸續在各鄉鎮市舉辦健走活動，希望鄉親能踴躍參加，養成規律運動習慣，維持身體健康。

衛生局長曾春美表示，許多研究顯示對抗疫情提升免疫力是很重要的，而增強免疫力最好的方法就是做好健康管理，預防勝於治療，感謝長庚大學資訊工程系教授林仲志協助規劃並尋找資源，謝謝王長庚公益信託、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善基金會挹注經費建置雲林縣「健康管理系統」，記錄並建立18歲以上民眾完整性的健康資料。

曾春美說，透過「健康管理系統」平台基本資料篩檢後，針對18-64歲BMI異常肥胖者，由衛生局與衛生所另以「營運健康抗漲體重系統」進行追蹤訪視，並透過心情溫度計篩檢，協助縣民了解自己的心理健康狀況，針對分數達9分以上或有自殺想法者，提供關懷追蹤或轉介服務，希望藉由身體、心理同步管理，協助縣民真正達到身心健康。

長庚大學資訊工程系教授林仲志表示，雲林縣衛生局與計畫處規劃的健康管理系統平台，可記錄民眾的運動及飲食習慣、心情、睡眠等，再由衛生所同仁依照數據情況，提供比較精準的建議，照顧大家的健康。

為鼓勵民眾報名參加，除贈送100元禮券及抽獎外，平台還會做前、中、後資料蒐集，如果進步明顯 ，還會有進步獎。2022是雲林全民健康運動年，希望鄉親們能越動越健康、越活越開心，讓雲林朝向健康快樂城市邁進。

▲針對18-64歲BMI異常肥胖者，由衛生局與衛生所另以「營運健康抗漲體重系統」進行追蹤訪視，並透過心情溫度計篩檢，協助縣民了解自己的心理健康狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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