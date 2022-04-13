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快訊／大甲媽信眾注意！遶境爆確診足跡　彰化女福興宮外停留1hr

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲4月10日晚間彰化確診者曾在大甲媽駐駕福興宮前至廟前停留1小時，（圖4月10日20時35分大甲媽駐駕福興宮盛況）。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增744例本土個案，其中雲林縣新增2例，雲林縣政府下午則公布確診1案、外縣市足跡2案，並指出，雲林確診原為2案，但其中案29722經釐清為高雄市個案，已轉案移交至高雄縣。雲林確診者案29354男學生，為北港高中確診學生同班，另外縣市確診足跡有到大甲媽遶境範圍。

雲林縣政府今日說明疫情情況，新增個案29354為北港高中學生，4月10日因同班女同學確診（案27983）被匡列為居家隔離， 4月12日經由衛生所安排至醫院進行PCR採檢，檢驗結果陽性Ct值14，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。因4月10日即遭列匡居家隔離，故無足跡資訊。因該案遭匡列居家隔離者為51人。

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▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲彰化確診者足跡涉足西螺鎮，西螺鎮清潔隊連日加強清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另有外縣市確診者至雲林縣公共場所足跡，案29347（彰化縣）、案29350（彰化縣）。案29347為女性30多歲，平時居住於彰化縣，4月12日 PCR採檢陽性，目前已安排於外縣市醫院隔離治療。4月10日10:40-10:55曾至全聯福利中心古坑店消費；下午15:30-17:00至斗六膨鼠森林公園停留1個半小時，均有佩戴口罩。

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲確診者案29354為北港高中學生，因同班女學生確診遭匡列，4月12日轉陽確診。（圖／記者蔡佩旻攝）

案29350女性40多歲，平時居住於彰化縣，4月9日開始有喉嚨乾、痛症狀，4月12日 PCR採檢陽性，目前已安排於外縣市醫院隔離治療。其4月9日18:00-20:00到西螺鎮五鮮級鍋物用餐，20:10-20:30至寶雅居家五金停留20分鐘購物；4月10日18:00-19:00於西螺福興宮外圍逛1小時（有配戴口罩），19:30-20:20 於東南觀光夜市停留50分鐘，當時大甲媽遶境的鑾轎駐駕在福興宮，現場有眾多信徒與此確診者有足跡重疊。

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲確診者案29354北港高中學生，除4月8日有上學，10、11日均在家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

4月10日是台中大甲鎮瀾宮南下新港奉天宮進香中，駐駕西螺福興宮的日期，當天大甲媽祖鑾轎於西螺境內遶境後，於20時20分駐駕、23時05分起駕南下。相關場所已由西螺鎮公所清消完畢。

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲彰化確診案29350女性在4月10日大甲媽祖駐駕西螺福興宮前於延平路逗留1小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局提醒，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打縣府1999專線，將儘速安排至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲彰化確診案29347女性在4月9日曾前往斗六新啟用的膨鼠森林公園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


 

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