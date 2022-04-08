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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市25校8484學生停課　柯文哲：授權學校採線上教學

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心8日公布本土病例新增384例，其中，台北市部分占54例。針對多所學校有停課狀況，市長柯文哲表示，學校的確比較容易群聚，台北市高中以下停課8校、部分停課17校，總共學生8484人，現在開始授權每間學校鼓勵線上教學。

柯文哲8日下午主持防疫記者會時表示，學校的確比較容易群聚，台北市高中以下停課8校、部分停課17校，總共學生8484人，現在開始授權每間學校鼓勵線上教學，因為要有一點時間讓每間學校重新把過去線上教學的技術恢復。太多學生要線上教學，停課也不是辦法，所以線上教學要恢復。

至於有學生陳情，指畢旅取消但演唱會卻可照辦，有規範不一致的問題，柯文哲說，這次疫情還在動態，防疫還是要跟經濟取一個平衡。商業的表演為什麼沒有一下就封鎖？很簡單，如果以學理上來講，吃飯更危險，在餐廳還沒有限制的時候，當然不會先限制風險更低的演唱會。

柯文哲表示，也因為這種邏輯，還是希望社會的經濟可以正常發展。所以當學校學生被限制的時候當然會不爽，「但對我們來講，商業活動盡量最後才抑制，所以會從比較沒有牽涉到經濟的活動會先抑制」。

柯文哲說，政策的形成需要時間，當時4月2日就估計要觀察到4月15日，是不是繼續延伸下去或是放鬆，我知道你們很不習慣明天的事情今天做政策決定，但很不幸這世界就是這樣，動態變化。我們這些所謂急診的或是加護病房出來的，很習慣明天的事情明天再煩惱，現階段沒有辦法，這就是新常態，應變速度更快、心理上越能接受變化，會有更強的競爭力。

「要跟各位同學抱歉，這種管制先暫時到4月15日，在時限之前已定會宣布下一步怎麼做。」柯文哲表示，一直要問我4月15日要怎麼做，你知道明天確診幾例嗎？所以有時候看著辦，會把這些沒有涉及商業的學校活動先壓制，跟各位同學說抱歉。

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習。（圖／記者周宸亘攝）

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