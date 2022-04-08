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基隆+31與雙北接觸確診者攀升　林右昌明再發剩餘7萬劑快篩

▲▼0408基隆防疫記者會,林右昌。（圖／翻攝臉書）

▲0408基隆防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心8日宣布台灣新增384例本土案例，再次創下連日來的確診新高，其中基隆新增31例。對此，基隆市長林右昌表示，與中正區工地相關+6、教會群聚相關+4、托嬰中心+2、小吃店群聚+1、某鐘表行家庭群聚+1、某工程行群聚+1，與確診者接觸相關案例+1，其中值得注意的是與雙北確診者相關的群聚案件有增加趨勢，與台北市確診者相關新增6例、新北市職場+2、台北市職場+1、台北市確診者足跡重疊+1、新北市確診相關+1，並有4人感染源尚待釐清。

林右昌指出，基隆相關確診關聯清楚，來源不明較少，先前幾起群聚案件也已陸續收斂中，其中愛心篩檢快篩試劑中已發13萬1863劑，驗出14人快篩陽性，經PCR採檢後確認11人確診，陽性率0.0083%。

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林右昌表示，中正區某工地衍生新增6例，主要仍為社區與家庭群聚，市府已針對熱點地區與快篩試劑的投放，疫情逐步得到控制，新的發病確診者大部分都在匡列裡面。其中5例為原本匡列對象，1例為間接接觸者，並有3例是家庭部分匡列居隔對象，2例為社區接觸，1例為職場有關，其因與台北確診個案一起在工地工作。

在教會群聚部分則新增4人，均為原匡列居隔，並沒有再進一步擴大延伸；托嬰中心新增2人，同樣為原匡列對象居隔確診；小吃店群聚衍生+1，為案26083，是25529的接觸者，為視聽歌唱業的工作人員，因疑似有症狀快篩陽性確診；而鐘錶行家庭群聚+1，為26082，自己快篩陽性，由衛生局安排採檢確診；並有某工程行+1，為案26078，與確診者案25533有接觸。

另有一例則為與確診者接觸而染疫案例，為26375，是案25541的家戶接觸者，匡列居隔期間採檢陽性確診。

而值得注意的是，與台北市確診者相關新增6人，案25917與25918為一家人，居隔期間陽性確診、案25920則因身體不舒服快篩陽性，經PCR採檢後確診；另案26087、26089與26148一樣為一家人，和確診者案25020有接觸史。

與雙北市相關之案件，新北市職場相關新增2人，2位都是新北勢汐止區某職場員工確診，自行快篩陽性，轉送到醫院採檢後確診；台北市職場+1，為案26185，因內湖某公司同事確診，為匡列居隔對象，因身體不適一採確診。

台北市確診者足跡重疊+1，為案26077，因與跟確診者同樣到過台北車站，收到細胞簡訊後，自動前往採檢站採檢，發現陽性確診；與新北市相關+1，為案26088，其住在新北市男朋友的表姊確診，因而被通知，自行到社區篩檢站採檢後確診。

此外，還有4例感染源待釐清，衛生局仍在進行相關疫調中，林右昌也指出，目前初步疫調已有方向，但仍需進一步釐清。

最後，林右昌也指出，中央發放給基隆20萬劑的快篩試劑，基隆市府目前已投放13萬1863劑，成效比預期好很多，9日也將會再針對熱區熱點與一般民眾與基層診所等相關對象，將剩餘的快篩試劑全數發放完畢。

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