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6確診清明連假遊宜蘭留19足跡　奕順軒+東門夜市+蜡藝蠟筆城堡

▲▼宜蘭8日公布外縣市6確診足跡，上榜的奕順軒、東門夜市家、蜡藝蠟筆城堡、水鹿咖啡等景點，及餐飲超商民宿。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭8日公布外縣市6確診足跡，上榜的奕順軒、東門夜市、蜡藝蠟筆城堡、水鹿咖啡等景點及餐飲超商民宿。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明連假確診者遊宜蘭！宜蘭衛生局公布6外縣市確診19處足跡，奕順軒、東門夜市家、蜡藝蠟筆城堡、水鹿咖啡、金蘭陽海鮮餐廳、赫蒂法莊園等景點，及餐飲超商民宿等均上榜。

▲▼宜蘭8日公布外縣市6確診足跡，上榜的奕順軒、東門夜市家、蜡藝蠟筆城堡、水鹿咖啡等景點，及餐飲超商民宿。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭衛生局8日公布外縣市足跡如下：

案25582—4月2日上午7時至7時20分、上午10時至10時20分，在紫雲寺（壯圍鄉大福路三段449號）。

案25678—4月3日上午11時50分至下午2時20分，在菜菜子餐飲店（宜蘭市長春路118號）；4月3日下午3時30分至4月4日上午11時30分，在BULUBA民宿（員山鄉惠深二路一段66巷11-1號）；4月3日晚上6時至8時，到宜蘭東門夜市（宜蘭市聖後街260號）。4月4日上午11時53分至下午2時30分，在泥鰍飲食部（宜蘭市農權路118號）；4月4日下午3時至3時10分，在奕順軒食品股份有限公司(宜蘭市神農路二段17號)。

案25963—4月2日上午7時30分至8時30分，在羅東弘爺漢堡(宜蘭縣羅東鎮公正路181號)；4月2日上午10時至10時15分，在萊爾富便利商店宜蘭南澳店(宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段268號)；4月4日下午5時至晚上9時，在7-ELEVEN蘇花門市（宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段433號）。

案25317與案25319—4月2日上午10時30分至下午1時30分，在蜡藝蠟筆城堡（宜蘭縣蘇澳鎮海山西路500號）；4月2日下午1時30分至3時，在金蘭陽海鮮餐廳（宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路二段366號）；4月2日下午3時至4月3日上午10時30分，在米可民宿（宜蘭縣五結鄉五結中路二段241號7弄10號）；4月3日中午12時至下午2時，在水鹿咖啡親子館（宜蘭縣礁溪鄉塭底路3-15號）；4月3日下午2時至晚上6時，在蘭楊船菜（宜蘭縣頭城鎮頭濱路三段110號）。

案25920—4月4日下午2時至4時40分，在張美阿嬤農場（三星鄉行健溪一路二段161號）；4月4日下午5時30分至6時30分，在赫蒂法莊園（五結鄉五濱路一段40號）；4月4日晚上7時至8時30分，在來來牛排館（五結鄉親河路二段157號）；4月4日晚上9時，入住G9會館（羅東鎮後火車站旁）。4月5日上午10時至11時，在喜拉朵美式早餐咖啡（礁溪鄉大忠路42-1號）。

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