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女護士約砲迷人猛男「竟然是性侵犯」　慘遭活活勒死變態姦屍

記者李振慧／綜合報導

美國紐約29歲女護士莎曼珊(Samantha Stewart)透過交友軟體Tinder，與31歲男子丹諾爾(Danueal Drayton)見面，沒想到對方其實是一名性侵犯，約會期間慘遭虐打殺害，死後遺體還被性侵。

男子丹諾爾被控2018年7月16日，在莎曼珊位於皇后區斯普林菲爾德花園(Springfield Gardens)家中，殘忍毆打和把人勒死，事後又盜走受害者信用卡買機票飛往加州，近來從加州洛杉磯被移交至紐約皇后區法院，一共被起訴謀殺、不當性行為、重大竊盜等18項罪名。

檢察官梅琳達(Melinda Katz)表示，這起殘忍案例讓每個使用約會軟體的民眾都感到恐懼，「罪犯在網路上假扮成一名迷人男子，然而他實際上是一名性侵犯」，而且丹諾爾於加州被警方發現時，也在房間中囚禁了一名女子。本案將於5月25日再次開庭審理，丹諾爾若是罪成，將面臨最高25年無期徒刑。

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