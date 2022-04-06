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女在地下室找到丈夫「被肢解腐屍」　400具遺體遭俄軍行刑式虐殺

▲▼居住在布查(Bucha)的烏克蘭婦女Tanya Nedashkivska，找到丈夫被肢解腐爛的遺體。（圖／路透社）

▲女找到丈夫被俄軍肢解的遺體。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)指責俄軍在烏克蘭犯下殘忍暴行，在布查(Bucha)等地蓄意殺害平民與性侵婦女。當地婦女譚雅(Tanya Nedashkivska)便表示，她四處尋找丈夫下落，好不容易找到時發現對方慘被肢解、頭部中彈，陳屍在地下室中腐爛。

來自布查的譚雅表示，聽說有俄軍被捕後，她一直在尋找丈夫瓦西里(Vasyl Ivanovych)音訊，最後透過對方的球鞋與褲子指認出身分，「他看起來慘遭俄軍肢解，身體很冰冷，頭部中彈，曾經遭到虐待」。據了解，俄軍撤離該區以來，已在當地找到400多具遺體，全都慘遭肢解、雙手被綑綁、近距離行刑式槍殺。

一名烏克蘭母親伊琳娜(Iryna Kostenko)也講述了她的悲傷故事，俄軍上月10日闖進基輔郊區的家中時，27歲兒子阿列克謝(Oleksei)當時正在換輪胎，結果慘被俄軍射殺，她目睹慘案後立即逃離，如今終於返回家園，卻發現兒子曝屍路邊，只能用地毯包裹自行帶回，而家中到處都是俄軍狂歡後留下的酒瓶，「我的兒子才27歲，他很年輕，他想活下去」。

澤倫斯基日前透過視訊在聯合國安理會發表談話，表示俄軍正在酷刑虐待烏克蘭平民，「他們砍斷平民四肢、割開喉嚨，婦女在孩子面前被性侵殺害，還把人的舌頭拔掉」，呼籲應以戰爭罪把下達命令的普丁繩之以法。

▼女子把丈夫遺體葬在家附近花園。（圖／路透社）

▲▼居住在布查(Bucha)的烏克蘭婦女Tanya Nedashkivska，找到丈夫被肢解腐爛的遺體。（圖／路透社）

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