熱氣球被狂風吹翻！乘客崩潰「畫面猛晃」　操作員大喊1句神救援

▲麥考爾第一次搭乘熱氣球就發生驚險事故。（圖／翻攝自tiktok／nicktokk_）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名男子開心錄下第一次搭乘熱氣球的畫面，沒想到這段手機影片卻錄下他命懸一線的瞬間，當時熱氣球準備著陸時，突然一陣狂風吹來，熱氣球直接被吹翻，畫面猛烈搖晃，操作員則不停大喊著「抓緊」、「待在籃子裡面」。事後網友也留言表示，操作員冷靜指揮真的救了所有乘客一命。

根據《每日郵報》報導，住在加州的麥考爾（Nicholas McCall）日前朋友一起到聖地牙哥搭乘熱氣球，他也興奮的地用手機記錄初體驗，並將影片上傳到抖音（TikTok）平台。畫面一開始可以看到，他站在氣球欄內開心地自拍，環顧腳下的風景，熱氣球也平穩地飛行在空中。

沒想到，就當熱氣球準備降落時，突然一陣強風吹來，熱氣球直接被吹翻，從麥考爾錄下的畫面可以看到，他完全控制不住鏡頭，畫面瘋狂搖晃，所有人放聲尖叫，而操作員不斷大喊著「抓緊」、「待在籃子裡面」。這段險象環生的畫面持續20多秒後，就突然中斷了。

麥考爾後續在貼文中指出，所有人都平安無事，不需要擔心。許多網友則在下面留言表示，「生死一瞬間居然還能繼續綠影太強了」、「操作員的技術真的好」、「操作員大喊抓緊救了大家」、「我以後再也不敢搭熱氣球了」。

有網友坦言，如果遇到熱氣球在離地面很近的地方被吹歪，他可能會選擇往外跳，但這樣做的下場還是有可能在高速下摔成重傷，甚至更容易喪命。

根據統計，美國在過去12年裡發生過近80次熱氣球意外，在2000年至2011年間，有518名乘客經歷過熱氣球墜毀事件，其中91人重傷、5人死亡，而致死案件都是熱氣球撞擊地面物導致，另外80%的事故都是強風造成。