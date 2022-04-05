加州槍擊案6死12傷！　美學者：槍枝氾濫不可能避免

▲加州議會附近3日爆發槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山4日專電

加州3日發生6死12傷槍擊案，即使加州有全美最嚴格的槍枝管制法，但學者表示，全美槍枝氾濫，永遠不可能完全避免槍擊事件。

3日凌晨發生6死12傷的槍擊案距離沙加緬度（Sacramento）加州議會大廈不遠處，籲求立法終止槍枝暴力的聲音四起。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在任內簽署15項槍枝管制法律，昨天他以聲明表示，「槍枝暴力持續成為美國的危機」，他呼籲各界展現決心、結束類似慘劇。

根據波士頓大學公共衛生學院資料顯示，加州有107條不同的槍枝管制法律，居全美之冠。麻州以103條相關法律條文，排名第2。調查顯示，3900多萬加州人當中，約有700萬人家裡有槍。

2016年加州人投票通過，同意購槍者必須經過背景調查，且「幽靈槍」（ghost gun）不能透過郵寄方式送到加州人府上。 幽靈槍又稱「80%槍枝」（80-percent gun），它們以零件形式出售、沒有序號，由用戶自行完成最後組裝。

加州的槍枝管理法還可以做些什麼？「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）3日報導，在這起槍擊案發生前，民主黨籍、加州議會參議員赫茲伯格（Bob Hertzberg）提案，將賦予加州居民有權起訴槍枝製造商和供應商。

另一位民主黨籍、加州州參議員閔大衛（David Min）提案，禁止州政府旗下73個會展廣場展售槍枝。

不過，擁槍派人士表示，基於美國「權利法案」在憲法中寫入對槍枝所有權的保護，加州沒法再做更多。

「加州擁槍組織」（Gun Owners of California）負責人巴瑞德斯（Sam Paredes）認為，立法者忽視暴力槍殺案背後的真正原因，必須深究相關「心理動機、經濟因素、醫療或是其他問題」。

有暴力犯罪前科者按照法令在加州無法購槍，但近年一些槍殺案顯示有其他管道可以取得槍枝。去年2月，有家暴前科的39歲男子莫拉（David Mora）在法院監護人陪同下探視子女，他在沙加緬度一處教堂槍殺3名女兒後自殺。

加州大學洛杉磯分校教授溫克勒（Adam Winkler）今年2月曾告訴沙加緬度勤奮者報，「在槍枝氾濫的社會中，將永遠無法完全免除槍擊事件」。

即使加州有較嚴格的槍枝管制法，但難以掌握的是外州來的槍枝。2019年7月，加州北邊城市知名的吉爾羅伊（Gilroy）大蒜節活動上，一名槍手以在內華達州合法購買的槍，射殺3人致死。