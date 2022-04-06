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外星人「找人類做愛」　她自爆懷孕！美UFO機密檔案曝光

▲▼ 有女子宣稱與外星人性交後懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 有女子宣稱與外星人性交後懷孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防情報局（DIA）一份1500頁機密檔案記錄與不明飛行物（UFO）有關的事件，包括綁架、心電感應等等神奇案例，其中竟有5起有關外星人與人類的「性接觸」，有人與外星人發生性關係，甚至有女子因此懷孕。但這份報告也提出警告，與UFO近距離接觸可能導致輻射傷害，損及大腦、神經。

英國《太陽報》向美國國防情報局取得該文件，這份報告調查「異常先進航天系統對人類造成的傷害」，列舉UFO目擊事件的頻率及對人類影響，其中包括不少稀奇古怪的案例，例如綁架、心電感應及瞬間移動等等，其中竟有5起外星人與人類發生「性接觸」（sexual encounters）的事件，幾名目擊者聲稱曾與外星人發生性關係，一名婦女更宣稱在性交後懷孕。

但DIA警告，UFO可能對美國利益構成威脅，因有目擊者暴露在異常物體附近，或在空中與UFO近距離接觸，受到「與能源有關的推進系統」釋放的電磁輻射而受傷，傷勢從輻射灼傷、腦損傷到神經問題都有。

此文件將人類的異常經驗分門別類，包括已經廣為人知的麥田圈、人類自燃、外星人綁架等超自然事件，目擊幽靈、雪人、精靈或其他神話、傳說者歸類為AN3，若曾與AN3類實體互動，發生瀕死體驗或宗教奇蹟等則歸類為AN4。而UFO目擊者則依照「飛越等級」及「近距離接觸等級」分類，其中CE4類別即接觸外星人後導致永久心理創傷或死亡。

這份報告內容源自42起醫療檔案病例，以及300起在異常經驗後受傷的未公開個案，為國防情報局一份1500多頁文件其中一部份，與五角大廈祕密UFO計畫「先進航空威脅識別計畫」（AATIP）有關。《太陽報》最早於2017年12月根據《資訊自由法》要求解密，國防情報局4年過後向五角大廈提交此文件，但僅其中一小部分被公開。

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