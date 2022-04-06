疫情爆發影響4月底統測？教長曝「確診者不能考試、採外加名額」

記者許敏溶／台北報導

目前疫情延燒，四月底舉行的四技二專統一入學測驗（統測），將有超過7萬名考生應考，外界相當關心考試防疫措施，以及考生若確診不能應考的有相關補教措施，教育部長潘文忠今（6日）早指出，統測將參照過往方式辦理，防疫上採取高規格，對於自主健康管理居家隔離與檢疫者將可應考，確診者無法應考，但會透過外加名額方式保障考生權益。

▲ 教育部長潘文忠指報名統測考生，若確診將不能參加考試，會以外加名額方式辦理。（圖／記者許敏溶攝）

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教育部部長潘文忠今天到立法院教育委員會列席，針對「大學合併之問題與檢討」進行專題報告並備質詢，而今年統測將在4月30日（六）、5月1日（日）舉行，今年報名人數7萬9266 人，較去年減少9044人，創下歷年最低；二技報考人數為7091人，比去年減少775人，外界擔心目前疫情可能影響統測考生權益。，

對於4月底將登場的統測，潘文忠接受媒體聯訪時表示，教育部跟統測中心都有密集會商，由他本人親自主持，對於考試上的準備與防疫規範，基本上參照過往方式，防疫上也採取高規格措施。

潘文忠進一步說明，確診者將無法參與統測，但之後將採取外加名額方式，照顧這些因確診而無法參加考試的考生，保障其升學權益，其餘包括自主健康管理、居家檢疫或居家隔離的考生，統測中心則備妥相關的防疫與備用試場，希望能夠讓所有的考生，根據其狀況再分配到適當防疫試場來應考。