關西營區阿兵哥Ct值13　台中足跡曝：秀泰影城、起家雞外帶

▲返鄉彰化的關西阿兵哥確診。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

國內本土疫情大爆發，5日單日新增破200例，台中除了新增5例個案外，另外也有關西營區阿兵哥足跡。根據台中市衛生局調查，案號24999為4月2日從關西營區搭返鄉專車回鄉的軍人，Ct值13。阿兵哥在4月3日曾至台中路得行旅、秀泰影城站前店、到中區韓式炸雞店外帶餐點。

案24999與另一名同袍在4月2日搭同一班返鄉專車到台中，4月3日覺得不舒服自行快篩呈現陽性，PCR採檢確診、Ct值13，台中、彰化都有足跡。至於同袍也在確診，尚無案號。據悉，同車返鄉的阿兵哥共計15人正篩檢中，彰化縣衛生局也擔心疫情會擴大。

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▲關西營區阿兵哥Ct值13，連假返鄉曾到台中兩天。（圖／彰化縣府提供）

根據台中市衛生局疫調，案24999在4月3日下午4點到路得行旅，晚上8點到台中秀泰站前館影城10廳看電影，晚上9點半到起家雞韓式炸雞台中中正店外帶。由於彰化縣衛生局公布阿兵哥到台中待了兩天，但台中市衛生局僅公布4月3日一日足跡，衛生局長曾梓展表示，已請警政協尋調軌跡中。

衛生局也指出，台中市社區快篩累積報表截至4月3日，共篩檢2566人，其中僅一例呈陽性，呼籲市民如有足跡重疊或有症狀，請盡快至台中市社區快篩站篩檢，原開放至6日的社區快篩站加開至8日，市民可多多利用。