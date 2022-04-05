快訊／竹縣十興國小2學童確診！全校2050師生緊急採檢

記者柯振中、黃孟珍／新竹報導

全台本土疫情不斷擴大，各地已有數時間學校停課。新竹縣6日宣布，竹北興隆國小有學生家長確診，班級6日預防性停課，並進行採檢，竹北橡樹幼兒園6日也進行預防性停課、十興國小6日也將對全校2,050人進行採檢。

新竹縣府表示，十興國小有2名學生確診，全校預防性停課10天，至4月11日，預計6日安排全校163名教職員、1,887名學生等，共計2,050人進行採檢。

依據十興國小公告內容，十興國小有2名學生2日被匡列，5日經過通報後，確診新冠肺炎，因此全校從2日開始，停課至11日，7日開始採用線上同步、非同步的方式授課。

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公告內容也寫著，密切接觸者會收到衛生單位通知，進行採檢、居家隔離10天，其餘師生則是自主健康管理，停課期間全校學生也要暫停課後安親、補習與才藝課程。

公告內容提醒，若學童身體不適，應該立刻就醫，若醫師檢查結果與疫情相關，家長也要立刻與導師聯繫、通知學校，也讓孩子在家做好居家健康自主管理。

此外，竹北的橡樹補習班有2名外籍教師確診，也有進行預防性停課，時間到11日，橡樹幼兒園則是6日預防性停課，補習班135名學生、13名教師，以及幼兒園8名教職員、90名幼兒6日將進行採檢。

而竹北興隆國小也傳出有學生家長確診，因此該班級6日預防性停課一天，班上29名師生6日將進行採檢。

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