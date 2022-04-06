校園疫情延燒！教育部統計：13縣市、99所園校停課

▲校園疫情延燒，根據教育部統計，昨天已有13縣市、99所園校停課。（圖／北商大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，昨天（5日）新增216例本土病例再創今年單日新高紀錄，各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

本土新冠肺炎疫情持續升溫，昨天指揮中心公布新增216例本土個案，再創下今年新高，校園確診案例也不例外，根據根據教育部昨天傍晚公布最新統計資料，截至昨天17時30分為止，各級學校大增37例確診個案，其中境外移入病例僅2例，本土病例高達35例，追平之前單日35例紀錄，其中光是高中就增加14例，國小也有12例。

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而隨著校園陸續傳出師生確診，各級學校也紛紛宣布停課或預防性停課，根據教育部校安通報系統統計，至昨日晚上10時為止，共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣計13縣市、99所園校，採全校或部分班級停課，其中包括線上教學，99所園校當中，包含幼兒園6所、國小38校、國中11校、高級中等學校15校、大專校院29校。