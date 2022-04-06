校園疫情大爆發調整停課標準？教長：做滾動式討論與修正

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，昨天（5日）新增216例本土病例再創今年單日新高紀錄，昨天全台已有13縣市、99所園校停課，對於各級學校停班課標準是否更動，教育部長潘文忠今天（6日）表示，目前作法還是延續過去標準，將與指揮中心保持密切聯繫，清明節四天連假後是一個很好觀測時間點，防疫措施會視疫情做滾動式討論與修正。

▲教育部長潘文忠到立院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

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各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天晚上10時為止，全台共有13縣市、99所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小38校最多，其次為大專校院29校。

教育部部長潘文忠今天到立法院教育委員會列席，針對「大學合併之問題與檢討」進行專題報告並備質詢，針對目前校園確診連環爆，停課標準是否修正，潘文忠會前接受媒體聯訪時表示，目前作法還是延續過去標準。

潘文忠表示，目前仍以指揮中心訂立的停課規範與標準為主，今天有很多學生返校，要提醒學生，若有身體不適，要留在家裡休息不要到校，而上課時間要請學校老師留意，希望師生戴好口罩並勤洗手，用餐時若不能保持1.5公尺社交距離，則使用隔板，現階段校園防疫措施要戒慎恐懼，清消的資源則教育部會全力支持。

目前學校停課標準，一人確診全班停課，一校兩人確診才全校停課，但目前因為大多數為輕症或無症狀，是否要調整停班課標準？潘文忠說，指揮中心都密切關注整體疫情狀況，學校運作與停課標準，指揮中心也會全面性參照或滾動性調整，教育部會與指揮中心保持密切聯繫，清明節四天連假後是一個很好觀測，在防疫措施會視疫情做滾動式討論與修正。