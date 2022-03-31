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蔡英文出席台灣美國商會謝年飯　「我保證盡全力穩定供電」

▲蔡英文30日出席台灣美國商會（AmCham Taiwan）2022謝年飯並致詞。（圖／總統府提供）

▲蔡英文30日出席台灣美國商會（AmCham Taiwan）2022謝年飯。（圖／總統府提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

303全台大停電後，民眾關切政府能否保證供電穩定，甚至引發行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安的口水戰，只是蘇仍無法保證大停電不再發生。然而，總統蔡英文30日晚間出席台灣美國商會（AmCham Taiwan）2022謝年飯致詞時，則向與會來賓承諾蔡政府會盡全力穩定電力供應。

蔡英文30日晚間致詞表示，台灣去年經濟成長率達6.45％，創11年來新高，而美國商會最新發布的「2022年商業景氣調查」顯示，超過8成受訪的會員樂觀看待台灣今年及未來3年的經濟前景。人才是我方經濟動能的基礎，而在通過《產學創新條例》後，台灣4所重點大學成立半導體學院，可做為其他產業人才發展的參考模式；從新興科技到數位經濟，從醫療到生技和製造業，協助我國的企業提升產能和競爭力，以確保未來成長與發展。

接著，蔡英文指出，她了解企業對我國能源供應穩定和韌性的信心非常重要。「我向各位保證，我們會盡全力穩定電力供應。」在邁向永續和再生能源轉型之際，我國也會進一步強化自身的能源基礎設施。

蔡英文也說，她也知道台灣和全球企業都愈來愈重視資訊安全，「因此政府和我們的夥伴密切合作，保護個資、企業網路和通信系統，免受最新的網路安全威脅。」同時，也努力改善投資環境；而這過程中有賴美國商會分享第一線的回饋與見解。

致詞中，蔡英文提及我方已做好充分準備，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及了解到威權政權的經濟脅迫和俄羅斯入侵烏克蘭提醒全世界，全球政治經濟秩序正面臨前所未有的挑戰，並表示，台灣已經準備好，也願意在國際社會因應這些危機的努力上扮演有意義的角色。

另外，蔡英文也列舉數包含重返台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）、召開第二屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、台積電在亞利桑那州逾百億美元建廠計畫等，證明台美夥伴關係及經貿合作的加深。

「雙邊私部門交流從未如此熱絡。」蔡英文透露，今年下半年，中華民國對外貿易發展協會也將首次在美國舉辦台灣形象展，協助媒合雙邊企業。

此次謝年飯出席來賓有蔡英文、國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、行政院政務委員鄧振中、政務委員兼國家發展委員會主任委員龔明鑫、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，以及美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、今年1月新任的台灣美國商會會長施立成（Vincent Shih）等。

▲▼蔡英文30日出席台灣美國商會（AmCham Taiwan）2022謝年飯並致詞。（圖／總統府提供）

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