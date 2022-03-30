民進黨六都市議員初選4月登場　執行民調時間一次看

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨30日中執會除通過徵召提名江聰淵參選宜蘭縣長、蔡培慧參選南投縣長外，也確認直轄市議員初選民調執行順序：4月11至17日執行高雄市；4月18至24日執行台南市；4月25至5月1日執行台北市與桃園市；5月2至8日執行新北市；5月9至15日執行台中市。

此外，民進黨發言人謝佩芬表示，在中執會中准予核備「新竹縣黨部第四、五類公職候選人提名辦法」、「高雄市黨部第四、五類公職候選人提名辦法」、「嘉義縣黨部第四、五類公職候選人提名辦法」，另准予核備變更苗栗縣議員第5選區提名名額。

謝佩芬表示，會中也對參與2022年直轄市議員提名初選登記的256人進行資格審查，並通過23個同額競選選區停辦民意調查作業；另通過新北市第1選區、新北市第3選區、台中市第3選區、台南市第1選區，經協調後共4人退選，其中新北市第1選區、台中市第3選區，經協調退選後形成同額競選，一併停辦民意調查作業。

此外，針對直轄市議員初選民調執行順序，經會後抽籤，4月11至17日執行高雄市；4月18至24日執行台南市；4月25至5月1日執行台北市與桃園市；5月2至8日執行新北市；5月9至15日執行台中市。

▼民進黨六都市議員民調初選時間表。（圖／民進黨提供）

