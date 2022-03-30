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快訊／高雄1天停電2次「摸黑8小時」！台電回應了　里長出面求償

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市鳳山區30日下午2時許因市府包商挖斷地下高壓電纜，造成當地商家及住戶共945戶無預警停電，台電事發後立刻派人搶修，直到30日晚間10時15分才全面復電。這次停電造成當地多間商家損失，其中甚至有超商損失超過50萬元，武慶里長林振隆將協助里民向市府陳情求償。

台電表示，針對鳳山區30日下午2時停電事件，由於五甲變電所BA22饋線因市府包商在新富、武營路口施工時，不慎挖斷地下高壓電纜，才造成鳳山區武營路（南至武昌街、北至新富路）、新富路及武林路一帶共945戶停電。

台電人員第一時間前往搶修，但因高壓纜線被挖斷，修復需要時間，先於下午3點15分復電399戶、下午3點50分再復電305戶、晚間9點40分再復電99戶，直到晚間10時15分全面復電。

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根據《自由時報》報導，這次事故導致武營、新富路多間商家無預警停電，造成許多營業損失，其中武營路一間超市甚至損失50多萬元，武慶里長林振隆將協助里民向市府陳情求償。

▲▼高雄鳳山945戶停電原因。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市鳳山因市府包商挖斷地下高壓電纜，造成945戶無預警停電。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，高雄左營區30日晚間7時許也傳出停電消息，包含博愛二路、富國路、富民路、德威街、安吉街、明華一路一帶均有民眾反應停電。台電表示，由於龍子配電變電所30日晚間7時33分線路故障，造成停電，經派員緊急搶修後，已於晚間10時23分全部復電。

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