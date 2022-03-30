美國家民主基金會訪台　陸外交部：狼狽為奸只會自取其辱

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國「國家民主基金會」會長威爾森（Damon Wilson）近日訪台，總統蔡英文會見稱，期待和國家民主基金會共同分享經驗，一起強化民主韌性。大陸外交部新聞發言人30日回應，民進黨和號稱「第二中情局」的「美國國家民主基金會」狼狽為奸，試圖上演「『台獨』綁架民主」的鬧劇，只會再次自取其辱。

汪文斌表示，台灣民進黨當局慣於打著民主的旗號掩飾自己的「台獨」面目，但無論民進黨當局如何粉飾掩蓋，其拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，推動去中國化，操弄法理「台獨」等謀「獨」本質都暴露無遺。

汪文斌指出，去年民進黨當局企圖借所謂「領導人民主峰會」擴大分裂活動空間，結果自討沒趣。今年又和號稱「第二中情局」的「美國國家民主基金會」狼狽為奸，試圖上演「『台獨』綁架民主」的鬧劇，只會再次自取其辱。不管民進黨當局如何為自己塗脂抹粉，都欺騙不了國際社會，其「台獨」的醜陋面目只會越描越醜。

此外，對於烏俄戰爭北京的立場，大陸外交部發言人汪文斌30日在例行記者會上也再度表態，中俄合作無上限，中國爭取和平無上限，維護安全無上限，反對霸權無上限。他強調，中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方。