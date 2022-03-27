立委蘇巧慧專程南下　陪朱明宏台南市場拜票獲熱情迴響

▲台南山西宮主委歐明堃（左2）陪同立委蘇巧慧、參選人朱明宏（左4），向關帝聖君上香祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對民進黨市議員民調初選在即，各參選人無不邀請天王助陣，推動教育及文化不遺餘力的立委蘇巧慧，27日上午8時40分特地南下，陪同台南市新豐區民進黨議員初選參選人朱明宏，前往上香及市場拜票，以親切台語口音向買菜的民眾及攤販寒暄問好，並大力推薦朱明宏給民眾認識及支持，獲得熱情的迴響。

▲立委蘇巧慧（左1）以親切台語口音向民眾及攤販推薦朱明宏（左2）尋求支持。（記者鄭錫堯攝）

民進黨市議員民調初選即將在4月11日起登場，每位參選人視每個星期天都是超級星期天。27日上午院長女兒也是現任立委的蘇巧慧，特地南下安排一整天陪同拜票行程，第一站來到關廟區陪同新豐區在地囝仔朱明宏，前往山西宮關帝聖君上香祈福，並與山西宮主委及地方耆老推薦朱明宏，希望大家能全力支持，隨後步行前往關廟零售市場拜票，以親切台語口音向民眾及攤販推薦朱明宏，獲得民眾熱情的回應及合影。

立委蘇巧慧表示，朱明宏是她的好姊妹立委林宜瑾的特別助理，兩人在立法院認識，也因公務日漸熟絡，朱明宏的做事能力強，在林宜瑾身邊幫忙10多年，深得委員信任，台南相關的事務幾乎都看得到朱明宏幫忙的身影，因此她這次特別南下助陣，向在地鄉親推薦「唯一支持朱明宏」，相信以他的能力一定能對地方大有建樹。

新豐區在地囝仔朱明宏表示，行政院長蘇貞昌的能力、政績眾人稱讚，女兒蘇巧慧的問政、法案能力也不惶多讓，有幸在立法院服務認識，並且受到委員認可而來助選，是他莫大的榮幸，日後若有機會為進入議會為大眾服務，一定會全力以赴，並效法院長父女的精神，為民服務。