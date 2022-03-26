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台南最亮和最安全的參選人合體　加深選民印象

▲王宣貿和黃肇輝替自己的「外號」造勢，立委蔡易餘也特地出席，向選民們推薦這2位新人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王宣貿和黃肇輝替自己的「外號」造勢，立委蔡易餘也特地出席，向選民們推薦這2位新人。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

這次民進黨初選，台南市新人輩出，有不少新人擔心選民記不得他們的名字，只好利用自己名字的諧音來取綽號，好加深選民印象，其中台南新營的王宣貿，外號叫「安全帽」，另一個永康選區的黃肇輝，他就替自己取外號叫「番仔火」，就是要讓選民能隨口叫出他們的名字。

這2個用諧音來替自己取綽號的參選人，王宣貿和黃肇輝26日在新營召開記者會替自己的「外號」造勢，立委蔡易餘也特地出席記者會，向選民們推薦這2位新人。


目前仍在就讀國立中正大學碩士班的王宣貿，他之前是立委蔡易餘的辦公室主任，這次回到自己故鄉台南參選，他說當初他為了名字不好記傷透腦筋，有一次開會，團隊成員說他的名字「王宣貿」的台語唸很像「安全帽」，再加上過世的父親曾在小時候買一頂安全帽讓他當作紀念，因此這次參選很直覺想到用「安全帽」來取外號，跑了5個月行程下來，真的效果不錯，現在很多選民一見到他出現就會說那個「安全帽」來了！

▲王宣貿和黃肇輝替自己的「外號」造勢，立委蔡易餘也特地出席，向選民們推薦這2位新人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而永康選區的黃肇輝，黃肇輝的國語唸久了，就變成「番仔火」，最後也選舉替自己綽號取名叫「番仔火」，他是台大政治系畢業，過去擔任過賴清德市長室的秘書，也在郭國文委員服務處待了8年，是永康地區「最資深的新人」。

蔡易餘說，巧合的是，王宣貿是他服務處的主任，黃肇輝在擔任郭國文委員執行長，兩個人都在基層耕耘很久了。而「番仔火」就像火一樣，是具有衝力、積極為市民往前衝; 但是在基層當中，我們的市民也需要安全感，所以除了積極燃燒的「番仔火」，我們也需要有安全感的「安全帽」，給台南的市民兩者兼具的服務及安全感，希望選民支持他們，讓他們2人都能成為南市議會未來的新希望。

▲王宣貿和黃肇輝替自己的「外號」造勢，立委蔡易餘也特地出席，向選民們推薦這2位新人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而蔡易餘跟黃肇輝還有另一層特殊的緣分，番仔火的岳父跟他爸爸都是在新塭教會牧會，熟識多年，特別的是，他爸爸蔡啟芳當年也是黃肇輝的岳父康牧師施洗的，這樣特別的緣份，今天有機會能夠站在這裡，推薦兩位參選人王宣貿、黃肇輝，覺得特別開心。

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