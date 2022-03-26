「好想跟妳色色」男誘10歲蘿莉拍裸照　被逮急喊：只有自己看

▲郭姓男子在臉書上認識自稱年僅13歲的花花，竟多次以文字訊息，引誘花花拍攝裸照。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南一名郭姓男子去年6月間，在臉書社團上認識一名自稱13歲的少女花花（化名），竟引誘花花拍攝裸照給他看，並多次表示「我好想跟妳色色」等語，被花花繼母察覺有異，怒報警提告。台南地院審理後，依引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，判處郭男有期徒刑1年10月，緩刑5年。

判決書指出，郭姓男子去年6月間，以臉書帳號「熊大勇」之名義，在臉書社團上認識一名自稱13歲，但實際上僅年僅10歲的少女花花，郭男明知花花年幼未成年，缺乏性自主意識與自我保護能力，卻仍引誘花花拍攝裸照，並連續傳送「我好想跟妳色色」、「真想對妳色色」、「妳胸部大嗎」、「真想看」等語給花花，讓花花聽信郭男所言，拍攝裸照給郭男觀賞，直到花花繼母察覺有異，怒報警提告。

台南地院審理後指出，經查，郭男為滿足個人性慾，就引誘花花拍攝裸照，危害花花身心健康與人格發展，其犯罪手段雖以引誘方式為之，但僅有以文字訊息不斷勸誘花花拍攝裸照，而未以具體利益利誘，也非為如花花有所不從，便不與理睬花花等情緒勒索方式為之，手段與情節相對單純。

法官指出，衡量郭男事後已將相關照片刪除，並強調僅有他一人觀看，並未散布情形，且郭男也以35萬元與花花達成和解，花花也表達願意原諒郭男等語，認為郭男尚知悔改，同意從輕量刑，依引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，判處郭男有期徒刑1年10月，緩刑5年，但需接受3場法治教育課程。