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326 Earth Hour　台南熱烈響應盼節能環境永續

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等，晚上8時30分150名與會者倒數關燈，赤崁樓及周邊70家店家同步關燈，原本的光亮頓成漆黑，眾人立刻感受到節能永續的重要。

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關燈1小時活動，市政府永華中心、新營區民治市政中心、全市37個區公所等配合關燈，另有53家百貨、量販店、飯店、醫院、台鐵新營車站等公家機關響應，關閉建築裝飾燈光1小時，以行動表達對節能減碳的支持。

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月26日關燈一小時活動，吸引約150名民眾到場。大家先參與環保局在關燈前安排的節電環保互動遊戲、手做創意燈籠、觀看環保影片、踩發電腳踏車體驗電力得來不易等。現場還安排太陽能咖啡車，曬太陽就能獲煮咖啡的電力，要讓更多人認識綠色新能源。

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

支持節能減碳不遺餘力的市長黃偉哲，為響應「地球一小時(Earth Hour)」，特地為活動現身拍攝宣導短片、照片，邀市民朋友永續府城Action Now。黃偉哲市長強調，關燈一小時不是只減碳一小時，而是要藉由活動傳達重視人與環境關係，不要過度浪費，為環境永續盡一分心力。

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，減少不必的能源消耗，就能減緩氣候變遷的速度，拯救更多物種。關燈一小時外，還應延伸出更多愛地球的節能減碳行為，讓地球永續、人類永續。

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市響應中央「縣市共推住商節能行動計畫」，2021年協助公寓大廈、學校、服務業汰換逾6600盞燈具，推動裝設能源管理系統等以提升用電效率，年節省48萬度電，減碳240,960kgCO2e/年。

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

去年環保局亦輔導社區單位建構低碳永續家園，推動設備節能，汰舊更新LED燈具、節能電扇，設置太陽能路燈，累計節電度數達1.24萬度/年，減碳量達6240kgCO2e/年。

▲台南市環保局響應全球性節能活動「地球一小時(Earth Hour)」，26日晚間在赤崁樓舉辦「關燈一小時(關燈60+)」活動，安排多項環保節電遊戲及手做創意燈籠等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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