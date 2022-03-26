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社會 社會焦點 保障人權

找到了！台南鹽水溪橋半夜冒白煙引恐慌　無聊男子燒電線被捕

記者林悅／台南報導

有網友25日凌晨4時許，發現台南市鹽水溪橋伸縮縫不斷冒出濃濃白煙，經拍攝畫面上傳社群網站，造成附近住家恐慌，台南市警五分局獲報立即組成專案小組調查，並擴大調閱監視器，於26日下午1時許，在安南區查獲52歲的張姓男子，坦承在橋下燃燒電線造成濃煙。

▲台南市鹽水溪橋伸縮縫冒出濃濃白煙案，台南市警五分局查獲52歲的張姓男子，坦承在橋下燃燒電線造成濃煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹽水溪橋伸縮縫冒出濃濃白煙案，台南市警五分局查獲52歲的張姓男子，坦承在橋下燃燒電線造成濃煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹽水溪橋伸縮縫冒出濃濃白煙案，台南市警五分局查獲52歲的張姓男子，坦承在橋下燃燒電線造成濃煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

25日凌晨鹽水溪橋伸縮縫不斷冒出濃濃白煙，台南市警五分局獲報立即會同消防局、工務局及環保局至現場勘查，橋梁管線與結構安全無虞，經警五分局偵查隊派員實地勘察採證發現，現場留有燃燒廢棄電線殘燼及噴燈1支，疑似街友在橋下燒電線所造成，立即組成專案小組調查。

▲台南市鹽水溪橋伸縮縫冒出濃濃白煙案，台南市警五分局查獲52歲的張姓男子，坦承在橋下燃燒電線造成濃煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經採集周遭相關跡證送鑑識中心上傳刑事局緊急比對，發現52歲張姓男子涉有重嫌，於26日下午1時在台南市安南區郡安路查獲張嫌。警訊時張男坦承不諱，表示因在橋下無聊，所以拿噴燈燃燒電線皮，未料造成大量白煙，另查現場遺留之電線，係張嫌在其工作之工地未經許可下自行攜帶出，全案依縱火及竊盜等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲台南市鹽水溪橋伸縮縫冒出濃濃白煙案，台南市警五分局查獲52歲的張姓男子，坦承在橋下燃燒電線造成濃煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市鹽水溪橋伸縮縫冒出濃濃白煙案，台南市警五分局查獲52歲的張姓男子，坦承在橋下燃燒電線造成濃煙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局長洪頂力籲請民眾，若發現有任何危害公共安全及可疑犯罪情資或線索，隨時提供給警方，民眾提供線索可幫助警方迅速處理各項治安事故，警方對任何挑戰公權力的違法行為，一定全力偵辦釐清案情緝捕到案，以確保民眾有一個安全的生活環境。

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