清明前夕台南查獲違法屠宰　黃偉哲籲市民選購合法屠宰肉品

▲台南市違法屠宰聯合查緝小組加強查緝，在新化區查獲1起違法屠宰家禽案件，屠體沒入銷毀並將對違法業者開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

因應清明節將至，為維護民眾畜禽肉消費安全，台南市長黃偉哲指示台南市違法屠宰聯合查緝小組加強查緝，26日上午查緝小組在新化區查獲1起違法屠宰家禽案件，屠體沒入銷毀並將對違法業者開罰。

市長黃偉哲表示，下週就是清明連假，返鄉團聚、祭祀等活動頻繁，肉品需求較以往增加，為保障市民食肉衛生安全，台南市府派出台南市政府農業局、衛生局、環保局、警察局、動保處及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局等單位組成的違法屠宰聯合查緝小組，於26日上午進行違法屠宰聯合稽查時，在新化區查獲黃姓業者違法屠宰雞隻，共查扣17隻，違法屠體已全數依法沒入及銷毀，並將由防檢局依法移請地方法院檢察署執行處分。

農業局長李建裕指出，查獲未於屠宰場屠宰供食用之家禽並販賣，將依畜牧法處新臺幣2萬元以上10萬以下罰鍰，如情節重大或再犯者處1年以下有期徒刑或併科新台幣10萬元以下罰金。他說台南市違法屠宰聯合查緝小組會持續辦理例行查緝作業，不定時至轄內各市集及列管處所訪查，請業者切勿心存僥倖、以身試法。

市長黃偉哲呼籲市民選購經屠宰衛生檢查合格的畜禽肉品，務必認明具「防檢局屠宰衛生合格」之肉品，確保來自於合法屠宰場，且經獸醫師檢查合格的衛生安全肉品，可以安心採購烹煮食用；並呼籲相關業者切勿私自屠宰家畜、禽以免受罰，共同打造良好的食肉衛生環境。