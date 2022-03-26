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新北清明掃墓萬金石恐湧人車潮　金山警啟動交管籲避塞車時段

▲新北清明掃墓萬金石恐湧人車潮 金山警啟動交管籲避塞車時段。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北清明掃墓萬金石恐湧人車潮，金山警啟動交管籲避塞車時段。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明節連假將至，新北市金山警分局預估萬金石地區各公墓、納骨塔、墓園將湧入大批掃墓祭祖民眾，各風景區周邊道路交通流量也將驟增，在萬里、金山、石門等公墓及納骨塔主要出入口處及易壅塞道路規畫警員、義交協助交通管制。

金山警分局提醒用路人，根據往年交通疏導經驗，基隆往金山方向尖峰時段約為10時至下午2時，金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段約為下午3時至晚間6時，民眾可參考上述時間規畫行程，避開車潮，並請隨時注意收聽警廣路況報導。

▲新北清明掃墓萬金石恐湧人車潮 金山警啟動交管籲避塞車時段。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲石門區第三公墓單向管制措施。

金山區交通管制時間為26、27日及4月2日至4月5日，自上午7時至中午12時，6處地點將管制汽車進入墓區，僅開放機車進入，開車前往掃墓的民眾可將汽車停放於金山青年活動中心、磺港路及磺清路段後再步行前往，地點如下：

1、中山路與中正路入口處；2、文化二路往公墓路口入口處；3、金山青年活動中心正門往公墓路口入口處；4、磺清路往市府環保局金山區清潔隊垃圾車停車場入口處；5、磺清路海巡崗哨對面路口入口處；6、第一公墓A道路口往福緣納骨堂入口處。

另外，石門區交通管制時間為4月4、5日兩天，從上午7時30分至下午1時30分；石門區第三公墓除當地居民外，掃墓車流一律由石門區尖子鹿（北21線）中山路端上山，由尖鹿崙路往台2線下山。

連續假期期間金山警分局除派員加強交通疏導管制作為，亦將加強取締酒後駕車，並針對風景熱點及墓園區周邊路段，加強取締違規停車以維用路人權益。

▲新北清明掃墓萬金石恐湧人車潮 金山警啟動交管籲避塞車時段。（圖／記者郭世賢翻攝）

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新北萬金石清明掃墓

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