宜蘭綠博新北物產館3／26開館　體驗智能科技及手作DIY

▲猴硐貓公所縮小版還可參加貓所長命名活動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府參加「2022宜蘭綠色博覽會」，自3月26日至5月8日於宜蘭縣冬山河生態綠舟策劃新北物產館，以「活力新北 健康山海」為主軸，並以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界，民眾還能體驗6種DIY課程。體驗活動採現場報名，且名額有限，並酌收材料費用。

因應今年度綠色博覽會以「夢幻島嶼 Dream Island」為主題，以寓教於樂的互動體驗，拉近民眾與聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的距離。因此新北市政府也以「活力新北 健康山海」為主軸，並以童話為元素，結合AR、VR與互動投影等智能科技，展示奇幻新北山海世界。

▲小朋友體驗毛寶貝智能認養體驗。

現場除了「萬里蟹抓大放小體感遊戲」、「毛寶貝智能認養體驗」等互動遊戲，民眾還能在展覽期間3月26日至5月8日每周六、日及清明連假期間，體驗香草盆栽製作、小紅龜DIY、芋園製作、拼貼畫、香皂紙片及特色甜點等6種DIY課程。DIY體驗活動採現場報名制，且一日限定4場，每場限定10人，因此有興趣的朋友，趕緊把握機會，搶先報名（酌收部分材料費用）。

農業局長李玟表示，新北市長期關注生態與環境議題，並積極推動有機、友善農業，今年度很榮幸參加綠色博覽會，希望透過這次策展，讓更多的民眾願意支持「生產」、「生活」、「生態」之「三生一體」的永續農業生產模式。

另外，綠色博覽會活動主辦單位為優惠新北市民及團體，特別規劃凡設籍於新北市者在「新北縣市周」期間（4月18日至4月24日），或達20人以上之學校團體(後者無限定參訪時間)，得比照宜蘭縣民，門票只需100元。若對宜蘭綠色博覽會、新北物產館有興趣，歡迎關注「宜蘭綠色博覽會」及「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁。

▲智慧市集集結新北小農優質產品。

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