新北最大美術家聯展登場　匯集老中青藝術家傳承意味濃

▲新北最大美術家聯展登場，藉由啟動儀式象徵藝術能量「聚沙成塔」的傳承概念。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局25日在新北市藝文中心第一展覽室舉辦「致當下．遠觀－2022新北市美術家聯展」開幕活動，現場匯集超過百名老、中、青三代在地藝術家，宛如大型同學會，場面溫馨熱鬧，新北市副市長謝政達也到場感謝藝術家們的貢獻，並邀請市民朋友把握難得機會欣賞多樣藝術作品。

副市長謝政達表示，新北市美術家聯展是一個藝術交流的平台，今年共有332位老中青藝術家共襄盛舉，象徵藝術的傳承，如同一幅回顧新北市美術發展的全像圖，包含藝術家釋廣元、焦士太、何肇衢等人，最年輕者為去年新北市美展雕塑類首獎得主許文齡。不同年齡輩分的藝術家各自作為當時代的藝術前鋒展現，展現藝術創作的承先啟後。

謝政達還說，在文化局及市府跨局處的努力下，新北市美術館戶外園區將於9月開放，主體建築將在今年12完成，像是今天的美術家聯展匯集了新北市多元與豐沛藝術能量，期待結合未來的新北市美術館落成，提供市民一個欣賞藝術並且能親近藝術、休閒的好去處。

▲戰後第一代重量級資深藝術家焦士太於「新北市美術家聯展」雀躍地介紹作品《玩蛇的女人》。

本次美術家聯展以「致當下．遠觀」為題，即在美術館研究成果基礎上，寓意立基於當下的藝術環境，一面回顧過往，一面駐足遠觀。美術家聯展自民國70年代辦理迄今已歷近40年，初期參展藝術家如焦士太、連勝彥、林章湖、鍾桂英、羅振賢、蘇峯男等，今年亦有展出，本次展覽除了可欣賞到前輩藝術家創作的沉厚之美，年輕藝術家的創意活力亦令人驚艷。

文化局長龔雅雯表示，新北市美術館戶外園區開放後，將優先提供給市民使用，主體工程部份將於今年年底完成，後續將進行室內裝修工程，期間還需進行靜置期、與專家研討等準備，未來美術館將結合地方、連結國際，帶動全民參與藝術，並提供藝術家更寬廣的舞台。

龔雅雯說，本次在美術館視覺識別系統標誌設計上，特別以立方體作為元素，透過彼此堆疊、組合，建構出 NTCAM （New Taipei City Art Museum）等五個英文字母符碼，可排列組合成多種臉譜，象徵著全民參與及共創，同時傳達新北市多元文化的特質，詮釋新北市美術館-以市民DNA 為「全民美術館」理念。

▲最年輕得獎者為去年新北市美展雕塑類首獎得主許文齡，與其作品「沐浴，沐慾」合影。

主體工程的部分希望於今年年底完成，後續將進行室內裝修相關規劃。未來，「致當下．遠觀－2022新北市美術家聯展」即日起至4月17日於新北市九個行政區九處館舍展出，有油畫、水彩、水墨、書法、篆刻、膠彩、版畫、攝影、陶藝、雕塑及複合媒材等11類共332件藝術作品，歡迎民眾前往參觀。更多展覽訊息請上「新北市藝文中心」官網查詢，電話：02-2950-9750分機116。

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