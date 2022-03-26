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快訊／基隆長照、醫療機構　林右昌宣布：即日起至4／1停止探病

▲基隆長照、醫療機構 林右昌宣布：即日起到4／1停止探病。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長照、醫療機構，林右昌宣布：即日起至4／1停止探病。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應新冠肺炎疫情，基隆市長林右昌今（26日）下午5時透過視訊召開防疫會議，針對疫情做出最新指示，即日起至4月1日，基隆市長照及醫療機構「停止探病」；另外市府在市民廣場設社區篩檢站，明（26日）開始運作。

林右昌指示，產發處與警察局，26日晚間進行分組至全市224家兼營卡拉OK小吃店專案巡檢，以確保業者確實遵守防疫規定停業3天，未來業者也必須取得篩檢陰性證明後，才會准予復業。此外，衛生局今天也與基隆市視聽服務業職業工會理事長合作，發放快篩試劑，協助從業人員主動快篩。

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林右昌強調，小吃店環境出入較複雜，很可能還有隱藏未發現的接觸者，他也呼籲曾經到銀河小吃店的消費者，主動進行採檢，以確保自身與公眾的健康與安全。

基隆市府在市民廣場（文化中心與東岸廣場間）設立PCR採檢站，明（26日）起上午8時30分至11時30分；下午1時30分至4時30分，開放曾到過確診案例之足跡場所及實際小吃店工作者，民眾若有疑慮，可主動前往篩檢站採檢。

▲基隆市府在市民廣場設社區篩檢站。（圖／基隆市政府提供）

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