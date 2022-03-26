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基隆台62、62甲區間測速4／1開罰　宣導期驚見飆速148公里

▲基隆台62、62甲區間測速宣導期，最高狂飆148公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台62線西向速限80公里，一輛車子飆速到148公里，簡直在「玩命！」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台62快速道路因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，經常發生嚴重死傷交通事故，基隆市警察局自4月1日起實施區間測速強力執法，將在62快速道路增設2處區間測速；警方在開罰前宣導期間發現，在台62線西向測出一輛車子飆速到148公里，超過速限80高達68公里，駕駛人簡直是在「玩命！」

基隆市交通隊指出，台62快速道路常因車速快，未保持安全車距，致發生嚴重交通事故，所以分別在「台62線西向11.3公里至6.2公里（全長 5,033.46公尺）速限80公里」及「台62甲線北向2號隧道至東海街出口（全長1,068.53公尺）限速40公里」2處易肇事路段，建置區間平均速率偵測科技執法設備，今年3月11日起公告宣導。

開罰前宣導期間，基隆市警察局統計今年3月14至20日共7天資料，台62線西向偵測車輛數計8萬9752輛、超速違規528件，台62甲線北向偵測車輛數計1萬6371輛、超速違規188件，二處偵測路段測得最高行駛速度分別為148、92公里；其中台62線西向測到最高行駛速度為每小時148公里，簡直是在「玩命！」

▲基隆台62、62甲區間測速宣導期，最高狂飆148公里。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台62甲線北向2號隧道至東海街出口限速40公里。

交通隊指出，兩路段自2007年通車以來，經交通隊統計近3年事故，2021年106件、2020年145件、2019年139件，共造成1人死亡、62人受傷；台62甲線基隆端東海街口速限40公里，沿路彎道且坡度大，兩路段雖都設有固定式測速照相，但效果有限。

基隆市警察局於兩處易超速肇事路段，即日起至2022年3月31日止為宣導期，並自2022年4月1日0時起正式執法取締，違者將依《道路交通管理處罰條例第33條》，處3000元以上6000元以下罰鍰，期能遏止駕駛人僥倖違規心態、提升行車安全。

交通隊特別提醒駕駛人，宣導期內警方雖不會開罰，但確保自身及他人行車安全更為重要，今年4月1日零時起將開始執法，再次呼籲駕駛人養成遵守交通規則的良好習慣，勿逞一時之快，造成終身遺憾。

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