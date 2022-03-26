清明連假蘇花將出現返鄉車潮　首日及尾日達最高峰

▲▼公路總局預清明連假蘇花路廊又將出現大量返鄉車潮，提醒民眾提前掃墓，避免塞車之苦。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年清明連續假期自4月2日至5日止共4日，公路總局第四區養護工程處預估蘇花路廊湧現大量車潮，預測南下返鄉車流將於假期第1日（4/2）達到高峰，北上車流高峰將出現於假期最後1日（4/5）。

養護工程處表示，清明連假蘇花改車流將於假期前段（4／1~4／3）陸續湧現，並於假期第1日（4／2）達到高峰，交通量約21500輛次／日；假期後段（4／4~4／5），則以北返旅次為主，預估北上車流高峰將出現於假期最後1日（4/5），交通量約17000輛次／日。

公路總局第四區養護工程處呼籲民眾利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40~60分鐘，同時也呼籲利用天候穩定的空檔提早前往掃墓，以分散清明連假返鄉掃墓交通需求。

此外配合國道5號北上頭城至坪林交流道為易壅塞路段，公路總局第四區養護工程處已配合高速公路局規劃替代道路，於沿線設置替代道路導引牌面供用路人遵循行駛。

公路總局最後提醒用路人，行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內中收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，另外也請多利用「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。