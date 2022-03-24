民進黨蔡麗青依約送花恭賀謝龍介　喊話國民黨不要「放管」！

▲民進黨籍市議員參選人蔡麗青（中），24日上午親自送花到謝龍介服務處恭賀，並表示國民黨不要「放管」謝龍介。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨23日在中常會上正式宣布，確定提名台南市議員謝龍介參選台南市長，民進黨籍市議員參選人蔡麗青獲悉表示，她擔心謝龍介再一次被國民黨放鴿子，出來當炮灰，24日上午親自送花到謝龍介服務處恭賀，蔡麗青依約前往送花，並表示國民黨不要「放管」謝龍介。

蔡麗青23日在臉書上貼文嗆，「謝龍介要選市長！？先過蔡麗青這關再說」，她說，希望謝龍介慎重考量，不要重蹈覆轍，國民黨在上次的不分區立委席次中，已經對謝龍介「放管」，希望這次國民黨不要再言而無信，讓謝龍介市長、市議員兩頭空，最後連不分區立委又不給，讓一代笑匠謝龍介最後毀在國民黨自家人手上。

蔡麗青表示，當年到國民黨台南市黨部抗議對上謝龍介，後來又在郭國文立委補選的文旦議題上與謝龍介交鋒，兩人算是有相當深的淵源，所以24日上午她親自送花到謝龍介服務處，接下來也會發揮「一生監督你一人」的力量，不讓國民黨欺騙台南市民。

謝龍介表示，得知蔡麗青要送花為他加油打氣，將「以禮相待」。看她一路走來，為民主活動投入很多的心力與努力，值得給予肯定，謝龍介說：「蔡麗青的父親與我有私交，看到她不斷地茁壯、成長，也替他父親感到高興，有這麼一個有才氣的女兒」。

謝龍介指出，安南區的鄉親對蔡麗青是給予肯定的，代表她這幾年確實下了很多功夫，她的努力，安南區的鄉親都有看見，希望在這次議員選舉，她能高票當選。

謝龍介強調，將黃偉哲做不好的地方，一起來提升、改進，謝龍介：「我很期待在市議會接受她的質詢，高度期待」。

蔡麗青24日上午前往謝龍介服務處送花，強調國民當不要再對謝龍介「放管」，而國民黨市議員參選人姚正玉及童小芸也到場表達極力支持謝龍介選市長，並表示期待蔡麗青能選上，才能在議會接受姚、童、蔡等人的質詢。

▲國民黨市議員參選人姚正玉（左）及童小芸也到場表達極力支持謝龍介選市長，並表示期待蔡麗青能選上，才能在議會接受姚、童、蔡等人的質詢。

國民黨台南市北區中西區市議員參選人姚正玉表示，謝龍介代表國民黨參選台南市長後，連民進黨市議員都跑來蹭聲量，顯示民進黨對謝龍介的確「害怕了」。

姚正玉表示，蔡麗青身為民進黨參選人卻如此關心謝龍介，她代表國民黨表示感謝也向台南市民和蔡麗青保證，國民黨台南市長唯一支持謝龍介，只要台南市民力挺，謝龍介絕對可以讓台南市再度政黨輪替、讓執政不力的民進黨得到教訓。

對於蔡麗青送花圈肯定謝龍介是天下第一名嘴，姚正玉也鼓勵蔡麗青多多學習加油，希望年底有機會在市議會監督和質詢市長謝龍介的實力。