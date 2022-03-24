美印太司令示警中國已軍事化南海3島　陳明通：向世界揭露中野心

▲國安局長陳明通赴立法院備詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對中國持續在南海擴張軍力，美國印太司令部司令阿基里諾（John C. Aquilino）日前指出，中國在南海建造的人工島礁中，至少有3座已完全軍事化，威脅到在周邊地區海空域活動的所有國家。對此，國安局長陳明通24日在立法院答詢時表示，美方此舉是為了向全世界揭露中共的野心，同時釋出「你的一舉一動我都知道」的訊號，最重要的是團結南海周邊國家。

阿基里諾日前邀請兩名美聯社記者，一起搭乘美國海軍P-8A海神式海上巡邏機，在南海上空巡邏，並在機上接受訪問。阿基里諾指出，中國在美濟礁、渚碧礁及永暑礁建造飛彈庫、機棚、雷達系統等軍事設施，而且似乎已經完工；至於中國是否會在其他地區繼續建造軍事設施，則仍待觀察。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部、國防部等單位報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」。

民進黨立委羅致政質詢時關注，中國在南海擴張不是「新聞」，為什麼阿基里諾在此時特別邀請記者去南海？陳明通分析，這是為了揭露、讓全世界知道，要很清楚地跟全世界揭露，中共現在在南海的動作到什麼程度，展示出中共的野心。

羅致政直言，「揭露」並不是美方的目的，而是在「揭露」之後展現的動作才是目的，例如展現「你的一舉一動我都知道」。陳明通補充，最重要是要團結南海周邊的國家。

羅致政追問，但是國安局書面報告指出，東亞國家對美中戰略競爭採取避險策略應對，是有團結還是讓大家避險？陳明通回應，因為東亞國家並沒有像「北約」的集體安全機制，因為大家相當期盼疫後重建，中共又在東南亞有很多集體經濟的聯盟，讓東南亞國家同時面對軍事和經濟兩方面。

針對「避險」說法，陳明通解釋，這是指經濟上本於中共是很大的量體，又加入許多區域協定，所以要加強與中關係，因此面對中美競逐時，許多東南亞國家就會盡量避險，至於日本則是更清楚「台灣有事即日本有事」等狀況。

羅致政問，澳洲、韓國、菲律賓等國家是否對於美中競爭採取避險策略？還是積極加入美國來平衡國際態勢？國防部副部長柏鴻輝說，每個國家都是以國家利益為第一優先，以軍事層面來說，會看這個軍事威脅對於其主權伸張是否有影響，第三個層面才會看到，如果中共軍事擴張影響到區域和平，這些國家才會團結在一起。