▲新北土城呂聰成用心打造中正里，發放結婚、生育津貼超幸福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區中正里長呂聰成上任以來改造400坪的髒亂點成為幸福公園，讓中正里景觀大躍進，還成立黃金資收站十年，親自帶領志工、鄰長們將廢物變黃金，不僅成為老人共餐經費外，還發放結婚禮金、生育獎勵金、喪葬慰問金、獎學金及早餐券，積極服務鄉親的熱忱，讓里民直呼暖心。

十幾年前中正里內有一處400坪的大空地，長期疏於管理民眾亂丟垃圾淪為治安死角，呂聰成上任後便認養空地與志工、里民進行大改造清掃家園，並種植櫻花樹綠美化成為幸福公園，並爭取將公園與巷弄道路打通，附近學生通勤上課不需再繞遠路，縮短上下課通勤時間，乾淨整潔又安全。

▲呂聰成每月2次在活動中心結合志工們辦理老人共餐，免費邀阿公阿嬤來呷飯。

呂聰成表示，中正里內擁有土城國民運動中心、綜合運動場、市立中正國中，生活機能非常好，居民流動小，多是幾十年的老鄰居，為了串起里民的感情，上任就成立黃金資收站，每周率志工們投入資源回收工作，十年下來已將570公噸廢物變黃金，開放夜間資源回收至9點，體貼白天工作的上班族。

有感於生育率年年下降，年經人考量各種因素而不敢生，呂聰成早在十幾年前就開始就針對設籍中正里的里民發放2千元結婚獎禮金、2千元生育獎勵金，小額補貼新婚家庭，卻是全里給予最大的祝福。

住在中正里的黃小姐說，小孩出生除了請領新北市生育獎勵金每胎2萬元，里辦公處加碼2千元，備感窩心。呂聰成一路看著里內年輕人們成家立業，從結婚、生育到小孩長大來申請獎學金，相當歡喜。他說，里民都是一家人，遇到里民有親人過世，也提供喪葬慰問金，盡力協助，共同經營有溫度的社區。

▲土城呂聰成里長發放獎學金。

由於里內長輩眾多，呂聰成也承擔起幫外出打拚的年輕人照顧父母的重任，每月2次在活動中心結合志工們辦理老人共餐，免費邀阿公阿嬤來呷飯。共餐環境謹守防疫規定，長者須配合量測體溫、手部消毒及實聯制，並出示打滿3劑的疫苗接種卡（小黃卡）方能入內用餐，取餐過程也全程配戴口罩，守護長者用餐安全。

民政局長柯慶忠表示，呂聰成連任4屆里長，里政服務深獲肯定，曾獲本市特優里長表揚，除帶頭做綠美化獲里環境5星級認證，讓大家都與有榮焉，里辦公處普渡時也號召里內宮廟、里民們做愛心，將贊普物資捐助給弱勢家庭，愛心慈善不遺餘力，用心經營有目共睹。

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