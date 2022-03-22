新北未登工廠納管送件達4200件　逾9成符合規定已提出申請

▲新北未登工廠納管送件達4200件，市府積極協助輔導轉型。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市特定工廠登記納管收件已於昨（21日）晚間7點正式截止，當日開設夜間櫃台總收件量達354件。另自3月初起，共計湧入共1915件特登申請案件，已是過去1年半的案件數量；可見新北市多元的輔導及鼓勵措施下，業者態度上大幅的改變，願意主動與新北市合作，希能邁向轉型合法之目標。

經發局長何怡明指出，目前新北市特登納管收件累計已達4200件，除部分廠商可能未符資格須進一步釐清外，預計至少9成以上符合送件規定之未登記工廠已提出納管申請，如有資料疏漏依法亦有6個月補正期間可茲改善。

其中，以五股區（276件）、樹林區（261件）、林口區（141件）等3個區域家數較多，若以產業別分析則以金屬製品製造業、機械設備製造業、家具製造業、塑膠製品製造、木竹製品等業種較多。

新北市政府將強化協助廠商第二階段工廠改善計畫之研提及執行，未來亦將協請相關單位加速審查，協助業者環保、消防、水利等項目進行改善，另外，近期也將持續於各區召開說明會，以強化業者與地主溝通，進行改善作業。

經發局表示，自2020年3月19日未登記工廠納管開辦以來，新北市政府已經推出多項創新輔導措施，包括與5區公所合作辦理行動服務窗口及經發局到廠收件、到廠諮詢服務共1436家次、專屬LINE群組提供24小時簡易諮詢、8大行庫資金貸款。

另外，新北市將就所掌握未申請納管之未登記工廠列出優先次序，先行針對嚴重影響公安、高污染未登記工廠列為優先查處專案對象，一經查獲即依行政程序法請其提出陳述意見，陳述無理由則命其停工，並提供遷廠輔導等相關協助。

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