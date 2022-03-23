▲110年工程環境與美化獎，新北得獎數勇冠六都第一。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」、「新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路災害復建工程」、「三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」等3案，於日前獲得社團法人中國土木水利工程學會「110年工程環境與美化獎」優等肯定，23日在新北市政會議獻獎，由農業局、工務局及水利局共同將榮耀獻給侯友宜市長。

新北市政府參獎工程在眾多參賽工程激烈競爭中，最終獲得5件優等4件佳作之佳績，得獎數勇冠六都。其中農業局獲得3件工程優等獎，農業局表示「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」因上游護岸遭颱風豪大雨造成基礎掏刷，轉彎段溪水越過護岸造成災害損失，農業局規劃整治改善，考量減輕工程對生態系統造成影響。

▲三芝田心子倒影。

「新店區雙峰路電信桿（青潭幹150支23）旁道路災害復建工程」因大雨造成溪水沖刷導致既有擋土牆崩塌，災害地點緊臨溪流且落差達3層樓高，農業局採用兩階結構型式復建，並設置中間平台、減少背填土量亦降低對溪流影響，同時設置4座固床工，防止河道縱向刷深及擋土牆基礎掏空，從道路到坡腳再到溪流全面式的防護。

「三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程」位於樂天社區，為農業局農村再生計畫輔導社區，施工方法首先考量迴避生態保全對象及重要棲地等高度敏感區域為優先，其次則盡量縮小影響範圍、減輕永久性負面效應，吸引無數遊客駐足拍照打卡，成為農村再生社區有效利用土地，及持續推動文化景觀活化與生態聚落永續發展最好的典範。

▲新店區雙峰路。

農業局長李玟表示，農業局本次推薦3件工程參加，3件皆獲優等，顯示農業局以安全為基礎，生態為導向的整治理念獲得肯定，農業局提倡整治工程與環境共存，減輕對自然環境的影響，達成人與自然雙贏，未來農業局會秉持工程友善環境理念，持續努力。

▲雙溪區牡丹溪施工後，增設固床工調整高差恢復魚道功能。

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